Oven

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Bik

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne.

Dvojčka

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov! Še vedno pa pazite tudi na finance.

Rak

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete. Počutje: pazite na prebavila.

Lev

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz. Fizična aktivnost vam bo dobra dela. Poiščite pot nazaj k sebi.

Devica

Večer bo namenjen druženju z bližnjimi. Prisluhnite jim, saj jih do sedaj niste dovolj pozorno poslušali. Samski boste prejeli prijetno sporočilo. Končno boste deležni pozornosti, na katero ste že dolgo čakali. Spoznali boste, da nas življenje lahko preseneti na vsakem koraku.

Tehtnica

Razočaranje na osebnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini!

Škorpijon

Čutili boste, da je danes pravi dan, ko lahko pričnete na novo. Razrešili ste težave, ki vam niso dopuščali mirnega spanca, zato boste čutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Na delovnem mestu boste danes pokazali, iz kakšnega testa ste v resnici. Znašli se boste pred novim izzivom, ki se ga boste lotili nemudoma in zato boste nadvse uspešni.

Strelec

Pri delu boste tudi danes povsem žareli. V današnjem dnevu ne boste pokazali slabe volje in utrujenosti. Polni energije se boste lotevali delovnih nalog, zato boste navduševali sodelavce. Prav tako boste izjemno radovedni. Hlastali boste za novim znanjem in novimi spoznanji. Delovni dan bo zato minil hitro. Pred vami je pester večer, ki ga boste preživeli v zelo dobri družbi.

Kozorog

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Čez dan vas bo bolela glava, tako da si zvečer privoščite sproščujočo kopel.

Vodnar

Vezani si želite pobega v neznano. Zakaj pa tega partnerju ne bi kar predlagali? Takoj po službi se s partnerjem odpravita na izlet in se vrnita šele v nedeljo zvečer. Samski ste si ustvarili podobo popolnega partnerja, ki ga nikakor ne uspete spoznati. Ni čudno glede na ideale in zahteve, ki jih imate.

Ribi

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.