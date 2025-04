Oven

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljeni na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu. Izogibajte se vetru in prepihu.

Bik

Danes bo napočil trenutek, da vsem pokažete, kdo ste in koliko veljate. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe; po vaših načrtih in pričakovanjih, brez da bi se vi za to morali kaj truditi. Finančno stanje je solidno, kmalu si boste lahko privoščili tudi krajše počitnice, po katerih toliko hrepenite. S tem si boste napolnili baterije in se pripravili na nov uspeh.

Dvojčka

Tisti, ki niste v trdnih razmerjih, danes nikar ne prilivajte olja na ogenj. Vsaka partnerjeva malenkost vas bo tudi danes ganila in iz tega bo spet nastala drama. Zberite se in skušajte težave reševati po razumni poti. Samski se boste spet igrali z ognjem. Ko bo nastopil odločilni trenutek, boste izginili in za seboj pustili ranjeno srce.

Rak

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.

Lev

Naleteli boste na ovire pri izpolnjevanju vaših sanj. Vedite, da bo čas pomenil največ. Poglejte na zadevo še z drugega zornega kota. Ovire bodo na vaši poti zato, ker bodo skrbele, da ne boste zašli s prave poti. Bodite potrpežljivi in vrata se bodo odprla, ko bo prišel pravi čas za to. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Devica

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste izrekli kakšne besede.

Tehtnica

Danes boste nekoliko odmaknjeni, kajti veliko časa boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite in pustite za seboj. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.

Škorpijon

Nocoj se vam obeta prijetna zabava, na kateri boste hitro postali najbolj zanimiva oseba. Izogibajte se ljudem, ki bodo do vas vzvišeni in se bodo grobo obnašali. Veliko se boste ukvarjali z vašim finančnim stanjem. Težavo imate predvsem zaradi skupnih financ. Danes še posebno pazite na pljuča in želodec.

Strelec

Pogledati resnici v obraz ni prijetno, včasih pa celo zelo težko. V službi si občasno radi olajšate delo in posegate po konceptih, ki niso vaši. Če ne boste previdni, vas bodo razkrinkali in znašli se boste v zagati. Raje uporabite svoje možgane, saj se v njih skriva prava kreativnost.

Kozorog

Na delovnem mestu se nekdo poteguje za enak položaj kot vi. Če vam bodo svetovali, da odnehajte prvi, jih nikar ne poslušajte. Vztrajati morate do konca, saj imata oba s sodelavcem enake možnosti. Zvečer se pridružite prijateljem na pijači ali pri kakšni družabni igri.

Vodnar

V službi boste danes dobre volje. Delovni dan bo hitro minil in kot bi mignil se boste odpravili na obisk k svoji družini, kjer boste pogovor pričeli na šaljiv način. Lahko da je to le krinka za neko resno novico, ki vam leži na duši. V vsakem primeru je najbolje, da ste odkriti in čim prej opravite s tem.

Ribi

Polni boste pričakovanj, vendar pa bo lahko vse skupaj postavila na glavo velika fizična obremenitev zaradi nerešenih finančnih zadev ali pa prihajajočega dela. Razmišljali boste, ali so vaši poslovni odnosi dovolj zanesljivi. Trudite se razmišljati pozitivno, s tem boste ohranjali tako psihično kot tudi fizično zdravje.