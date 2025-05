Oven

Podpora bližnjih prijateljev in družine bo vašemu življenju povrnila moč, zadali si boste nove cilje. Zakrpajte stare rane in prebrodite življenjske probleme, ki jih imate. Vedno poiščite pozitivno stran situacije, ne negativne. Če boste pozitivni, boste lahko videli osebo, ki vas že dalj časa opazuje. Mogoče pa bo to začetek novega razmerja.

Bik

To bo čas domišljavosti, saj se stvari odlično obračajo, kar boste želeli povedali vsem. Nič ne bo narobe, če boste delili z drugimi vašo dobro usodo, samo naredite to zelo premišljeno. Kakorkoli, drugi se zaradi lastnih težav ne bodo mogli povezati z vašo srečo in uspehom. Novice raje zadržite zase, dokler se ne bodo počutili bolje.

Dvojčka

Ljubljena oseba, otroci in drugi ljudje, ki so vam pri srcu, dajejo poudarek vaši energiji. Da ste cenjeni in občudovani, zaradi vaših daril ali pa talentov, je za vas nuja. S tem sicer ni nič narobe, če si želite samo, da vas nekdo potreplja po rami. Samo ne pretiravajte. Sprejmite priložnosti, ki se vam bodo ponudile, saj bodo dobre za vas in za druge vpletene.

Rak

Danes boste še posebej domiselni, vsaj takrat, ko bo šlo za ideje. Čas bo idealen, da spregovorite in očistite zrak vseh zamer, ki jih zaradi trenutnega razmerja držite v sebi že kar nekaj časa. V ospredju bodo predvsem osebne teme, spomini iz preteklosti in sanjanje podnevi.

Lev

Postavili se boste v prav poseben položaj. Poskusite stvari narediti malo drugače, čeprav bodo vse spremembe enako dobre. Ne bodite prezahtevni do sebe, ampak enostavno sledite vašemu naravnemu občutku brez pričakovanj, kar vam bo dovolilo, da boste lahko vključili nekaj spontanosti v vaše aktivnosti. Poskrbite, da boste uživali, kot ste nekoč že.

Devica

Spoznali boste, da izgubljate interes za stvari, ki so vam včasih nekaj pomenile. V realnosti nič nima pomena, razen tiste stvari, na katere se oseba naveže. Interes se izgubi, ker druga stvar dobi več pozornosti in je bolj pomembna. Otroci dajo pomen stvarem skozi njihovo domišljijo in tega se moramo odrasli ponovno naučiti, da se izognemo cinični miselnosti.

Tehtnica

V skrbeh ste bili neupravičeno, saj se je situacija, ki vas je razjedala, obrnila na pravo pot. Prav pa je bilo, da ste naredili čisto vse, kar je bilo v vaši moči, da bi bil rezultat na koncu za vse čim bolj pozitiven. Na srečo se je vse obrnilo dobro in sedaj ste lahko mirni. Oddahnite si in se sprostite.

Škorpijon

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil.

Strelec

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše osebne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Kozorog

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Vodnar

Ste usmerjeni in osredotočeni – zato pa ste tako uspešni. Kakorkoli, vašemu odnosu pa bi morda prišla prav modernizacija. Poskrbite, da bo vaša ljubezen svobodna. Naučite se slediti toku dogodkov. Kaj če bi svojo praktično stran pustili nekje zadaj, medtem ko mislite na ljubezen?

Ribi

Pričakujte spremembe v vašem vsakdanjem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in situacije, ki bodo zahtevale dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.