Oven

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli spustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Bik

Končno se vam obetajo prave priložnosti na poslovnem področju. Oseba, ki vam že dalj časa pomaga, vam bo prav danes dala namig – ne spreglejte ga! Izkoristite dan za reševanje težav. Vaša odločitev bo vsekakor dobra, le ne dovolite, da bi drugi vplivali nanjo. Bodite odločni!

Dvojčka

Znašli ste se v obdobju, ko se nikakor ne morete pohvaliti z napredkom in dobro voljo. Tudi danes boste samo slabe volje ali pa boste pričakovali neko rešitev, ki je ne bo od nikjer. Že kmalu se bodo razmere zelo izboljšale, tako da lahko že sedaj razmišljate o novih dolgoročnih načrtih.

Rak

Sprostili boste določene blokade, ki vas že dalj časa omejujejo. Vendar pa vam bo to vzelo precej energije, zato se boste čez dan pomikali počasi in utrujeno. Pokažite malce več življenja, saj se boste teh blokad tako rešili veliko hitreje in čas bo za nove cilje ter načrte. To pa vsekakor potrebujete.

Lev

Dan boste začeli zelo optimistično, a se bo nadaljeval bolj žalostno, saj se boste nalezli prijateljeve slabe volje. Zvečer si boste zopet dovolili začutiti optimizem in vsaj za trenutek se boste nehali ubadati s prihodnostjo. Večer bo minil v znamenju novih načrtov. Sklenili boste tudi novo poznanstvo!

Devica

V tem času boste zelo zaposleni, želeli boste priti v stik z ostalimi. Obetajo se vam številni telefonski klici, spletna sporočila, srečanja, opravki in razprave, kar vas bo spravilo v stik z drugimi. Kdo ve, vsi ti socialni stiki vas bodo lahko pripeljali do neke osebe, v katero ste že nekaj časa zaljubljeni.

Tehtnica

Ozrite se naokoli in odkrili boste lepoto v vašem življenju. Znali boste ceniti tiste, ki so vam blizu. Ob istem času pa bo vse dobilo dodatno vrednost, za vas bodo čustva postala pomembna. Vsekakor morate paziti, da ne boste porabili preveč sredstev samo, da bi na neko osebo naredili vtis.

Škorpijon

Če ste razmišljali o tem, zakaj vas razmerje utesnjuje, boste danes odkrili odgovor. Naj vas ne skrbi, saj lahko pričakujete zbližanje in čustveno zadovoljstvo. Pričakujte romantičen in pomirjujoč večer. Med vama s partnerjem bo vladal harmoničen odnos. Samski boste še naprej iskali primernega partnerja.

Strelec

Vezani boste še vedno dvomili v razmerje. Danes se usedite, globoko vdihnite in premislite o vsem skupaj. Če čutite, da nima pomena, potem ne rinite z glavo skozi zid. Na svetu obstajajo ljudje, s katerimi se ujamemo, in ljudje, s katerimi se ne. Samski boste nagnjeni k iskanju partnerja. Pred vami so velike spremembe. Veselite se jih!

Kozorog

Današnji dan bo lahko zelo obetaven, če se boste le malce potrudili. Ustavite se, se zamislite in naredite preobrat v načinu komuniciranja z drugimi ljudmi. Dajte tudi drugim priložnost, da izrazijo svoje misli. Skupaj boste bolj uspešni. Zaželeli si boste ponovnega srečanja z neko zelo podjetno osebo.

Vodnar

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer ste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.

Ribi

Delovali boste spontano. To vas bo popeljalo do manjšega uspeha, saj boste znali dobro izkoristiti priložnosti, ki se vam bodo ponudile čez dan. Prilagodljivi boste in pozorni na vse, kar se bo dogajalo okoli vas. Nekdo vas bo skušal speljati s prave poti. Ne nasedite obetajočim besedam.