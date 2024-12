Oven

Kljub temu, da ste močni, trmasti in neprilagodljivi, se boste s svojim premišljenim pristopom danes povsod dobro znašli. Del zasluženega denarja naložite za slabše čase, del dobička pa podarite v humanitarne namene. Izdelajte načrt, kako boste izboljšali počutje in zdravje. Zgolj premišljevanje o tem, kaj bi lahko storili, ne bo dovolj.

Bik

Željni boste sprememb, saj imate že nekaj časa občutek, da zadeve predolgo stojijo na mestu. Na področju financ vas bodo skrbele dolgoročne zadeve, ki ste jih potiskali nekoliko na stran. V sredini dneva vam bo ponagajala utrujenost, a si boste že zvečer vzeli dovolj časa, da si boste nabrali novih moči.

Dvojčka

Zaslužili ste več, kot ste pričakovali, toda ne imejte slabe vesti in ne iščite izgovorov, saj ste pošteno delali. Danes se pogumno in odločno postavite zase, naredite korak naprej. Le zakaj bi še naprej oklevali? Popoldan se bodo lahko pojavili občasni glavoboli, povečana bo živčnost ali pa boste imeli težave s pritiskom.

Rak

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja in počutja.

Lev

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljene na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu. Izogibajte se vetru in prepihu.

Devica

Vaša sposobnost analiziranja in vpogleda v malenkosti in podrobnosti vam bo danes zelo prav prišla. Podrobno boste morali preučiti pomemben dokument ali sklep, ki bo odločilnega pomena. Nastopilo bo vaših pet minut, izkažite se v najboljši luči in izkoristite svoje prirojene sposobnosti in adute.

Tehtnica

Če vam je služba v zadnjem času bolj v breme kot v užitek, premislite o zamenjavi. Vaša osebnost je takšna, da potrebuje veliko prostora za rast in svobodo. Če vas kaj zavira, poiščite nov profesionalni izziv. Imate srečo, da imate veliko izkušenj, preverite svoje možnosti. Izbirajte pa previdno.

Škorpijon

Danes boste še posebej usklajeni z okoljem in ljudmi okoli vas. Takšna občutljivost bo za vas novost in ne boste ravno prepričani, kaj početi z nešteto sporočili, ki bodo prihajala v vašo glavo, navidezno od nikoder. Čeprav bo to nekaj čisto izven vaših običajnih izkušenj, raje poskušajte to sprejeti, ne analizirajte preveč.

Strelec

Čutili boste, da ste pod stresom. Res je, pred vami je naporen dan. Obstaja možnost težkih razprav in soočenj. Vaša inteligentnost bo v ospredju. Ne bojte se. V popoldnevu si privoščite dovolj fizične aktivnosti, saj boste samo tako lahko napolnili vaše telo z novo energijo, ki jo potrebujete. Zdravje: zmerno!

Kozorog

Finančne težave, s katerimi se soočate že dalj časa, se bodo razrešile vam v prid. Danes lahko pričakujete priliv, ki bo vsaj kratkoročno rešil težave. Popoldan si privoščite nekaj fizične aktivnosti, ki vam bo prinesla vsestransko zadovoljstvo! Zdravje vam bo danes služilo, kljub temu pa ostanite previdni.

Vodnar

Ste mojster duhovnosti in živahnosti. Če bo danes želel kdo z vami govoriti o kakšni težki temi, ga zavrnite, saj boste preveč zaposleni. Ne boste ga zavrnili zato, ker bi prezirali njegove skrbi, a danes bo vaša energija najbolje porabljena v okviru poslovne socializacije. Vaše verbalne spretnosti bodo enkratne.

Ribi

Resno mentalno delo in analize bodo danes v ospredju. Kasneje pa boste naredili zelo dober prvi vtis na nekem socialnem srečanju. Z delikatnimi finančnimi interesi morate upravljati v rokavicah. Hodite po stari, poznani poti in bodite pozorni na to, kaj je novo. Spremembe sprejmite z odprtimi rokami.