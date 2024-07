Oven

Danes boste lahko doživeli kratkotrajno krizo, ki pa vam bo prinesla nov zagon in vrsto novih in koristnih idej. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih. Morda bi bil že čas, da začnete bolj skrbeti zase. Danes naj bodo vaše misli predvsem pri zdravju.

Bik

Občutek boste imeli, da ste se znašli v stiski. Vse vam bo šlo narobe. Najbolj od vsega pa bo trpela ravno ljubezen. Če imate partnerja, se lotita izčrpnih pogovorov, saj vaju bo le to rešilo. Samski pa boste danes še malce nemirni. Potrpite, kmalu se bo vse obrnilo na bolje.

Dvojčka

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale tako, kot si boste želeli. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Rak

Obstaja velika verjetnost, da boste danes pokazali svoj nezadovoljni obraz. Zjutraj boste še kipeli od sreče, zato skušajte obdržati jutranjo dobro voljo tudi kasneje. Kovali boste nove načrte, s partnerjem ali brez. Zvečer pa se izognite prepirom, da ne boste podrli vsega ustvarjenega.

Lev

Danes se kar ne boste mogli otresti glavobola, ki vas bo vztrajno spremljal vse od jutra. Poskušajte se sprostiti in pozabite na hude skrbi, ki vas težijo zadnje dni. Verjemite v dobro in vse se bo izšlo tako, kot je prav. K sreči imate okoli sebe veliko ljudi, ki jim lahko zaupate.

Devica

Danes boste trmasti, ker vas bo nekdo usmeril v napačno smer in rezultat ga bo resnično zadovoljil. Zaradi tega boste postali še jezni. Namesto, da bi spremenili obnašanje, boste sledili napotkom, dokler vam to ne bo več godilo. Ko bo prišlo do tega, pa bo vsekakor čas za spremembe.

Tehtnica

Ne želite biti nikjer drugje kot doma, najverjetneje zaradi službene situacije, saj že nekaj časa ni rožnata. Ves čas razmišljate le o tem, da bi zagrnili zavese in se usedli na sedežno garnituro. Premagajte črne misli. Na ta način se zagotovo ne boste mogli znebiti negativnih čustev.

Škorpijon

Dan bo idealen za druženje z ljudmi. Našli boste osebo, ki bo prav posebna in privlačna. Kakorkoli, kasneje boste želeli nekaj časa samo zase. Resnica o vašem prijatelju bo kmalu prišla na dan, še hitreje kot pričakovano. Imate dober načrt, da boste naredili vtis pred drugimi pri nekem novem poslu, potrudite se!

Strelec

Takšni in drugačni izzivi bodo del današnjega dne, zato se čim prej začnite spopadati z njimi. Predvsem finančne težave vam bodo danes polnile glavo, zato se poskusite čim bolj zamotiti, da ne boste še drugih spravili v slabo voljo. Ker boste raztreseni, pazite pri rokovanju z ostrimi predmeti.

Kozorog

Danes boste natančni, analitični, toda to vas bo tudi zelo motilo. Preveliko pozornost boste posvečali malenkostim, kar vas bo le dodatno izčrpalo in utrudilo. Jezila vas bo tudi sproščenost in lagodnost ljudi okoli vas, saj se vam bo zdelo, da so vse pomembnejše in zahtevnejše naloge padle na vaša pleča. Sprostite se, nič ni vredno vaših živcev!

Vodnar

Okolica vas večinoma vidi kot sramežljivega in zadržanega, a vi sami pri sebi veste, da ste zelo prijateljski, ko se enkrat sprostite. Danes boste brez večjih problemov komunicirali z ljudmi. Tudi na splošno boste zelo sproščeni, zato boste tudi klepetavi. To vam bo vsekakor dobro delo, saj se morate sprostiti.

Ribi

Danes bodo v ospredju vse domače stvari. Najbrž boste končno poklicali mojstra ali pa boste opravili tista domača popravila kar sami. Obetajo se vam nova poznanstva. Najverjetneje se bodo ljudje pojavili kar na vaših vratih in se povabili na večerjo. Na zalogi imejte nekaj dodatne hrane in videli boste, kaj se bo zgodilo.