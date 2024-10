Oven

Dobili boste dobro priložnost končati poslovne obveznosti starejšega datuma in s tem upravičiti svojo vlogo pred sodelavci, a uspeh vam ne bo veliko pomenil. Takoj boste razmišljali o novih, oddaljenih ciljih. S poslovnimi partnerji se ne boste dobro razumeli. Čutite skrite načrte, ki dodatno vplivajo na vašo nervozo in občutek nezaupanja. Ocenite svoje možnosti in ne pretiravajte.

Bik

Vaše zamisli bodo predstavljale in vsebovale veliko tveganja, zato ne pričakujte poslovne in praktične podpore. Dodatno se zaposlite pri reševanju poslovnih težav, a ne za ceno prekinitve skupnih dogovorov. Poslovni partnerji ne bodo imeli dovolj dokazov za resnejše obtožbe, zato bodite mirni in sproščeni.

Dvojčka

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Rak

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.

Lev

Imeli boste slab občutek, a sodelavci vas bodo prepričevali, da nadaljujete z začetimi načrti. Resno premislite in raje poiščite alternativno rešitev. Pomembno je pravilno razlikovati med moralnim in fizičnim pogumom. Ne boste dobili dovolj podpore, zato ne slepite sebe in drugih. Občasno se preveč prepuščate dramatiziranju in delujete dokaj predvidljivo.

Devica

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše čustveno izražanje.

Tehtnica

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Škorpijon

S skupino sodelavcev združite moči. Naj vam ponudijo svoje znanje in sposobnosti. Kar se boste naučili, vam bo koristilo v prihodnje, kajti prihajajo pozitivne spremembe. Družite se s sosedi in prijatelji. Ne sanjajte o potovanjih, temveč uresničite svoje cilje. K temu vas bodo spodbujali tudi ljudje, ki jih boste danes srečevali. Sledite svoji intuiciji.

Strelec

Vzemite si več časa za zabavo in prijatelje ali pa se lotite novega konjička. Vse to vas bo motiviralo in lažje boste sprejeli nove spremembe. Ne sprejmite mesta druge violine, saj zase najbolje veste, kdo ste in česa ste sposobni. Ustvarjalni boste, zato sprejmite vsako priložnost, ki se vam bo ponudila.

Kozorog

Pod pritiskom boste, saj vas bodo predvsem drugi silili k premiku ali spremembi v zasebnem življenju. Poskušajte to vklopiti v svojo trenutno finančno situacijo, ki ni bleščeča. Nekdo iz preteklosti se bo ponovno želel povezati z vami. Premislite o tem in skušajte odkriti njegove motive.

Vodnar

Svoj način življenja boste težko izboljšali, a če boste začeli pri sebi, bo tudi vse drugo prišlo na svoje mesto. Finančni dogovor bo videti zelo donosen. Vseboval bo tudi določene čustvene vezi, ki jih boste morali premagati. Nadaljujte s svojimi izvirnimi načrti. Z vlaganjem v nepremičnine boste poskrbeli, da boste bolj varni glede svoje prihodnosti.

Ribi

Gnali se boste za popolnostjo in ugotovili, da z uspešnostjo prideta tudi večji nadzor in moč. Če boste govorili iz srca, se bodo ljudje povezali z vašimi izgovorjenimi besedami. Popolnoma bodo razumeli, kaj želite povedati. Držite se tistega, kar znate in prevzemite pobudo pri uresničevanju določenih zadev. Ne samo da boste zadovoljni, navdušili boste tudi druge.