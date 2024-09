Oven

Vaša samozavest bo danes na višku, zelo boste optimistični, prepričani vase in ravno prav veseli. Pozdravite življenje s svežim odnosom. Za vas bo lažje, če boste pozabili na napake iz preteklosti in načrtovali novo svetlo pustolovščino za rast in izpolnitev. Dan bo vsekakor idealen za vas.

Bik

V vašem domu bo prevladoval mir. Člani gospodinjstva boste lahko med seboj skoraj telepatsko komunicirali. To vam bo zelo čudno, a ne bodite presenečeni. Navsezadnje, saj skupaj živite že nekaj časa. To bo vsekakor dobro za mir pri hiši. Lahko boste začutili nevšečnosti in se jim izognili. To vam bo dalo nekaj časa, da boste lažje zadihali.

Dvojčka

Danes se boste udeležili družabnega dogodka, a ne boste pri volji za pogovor. Samo poslušali boste, o čem se drugi pogovarjajo. V miru boste uživali v toplini, glasbi in družbi. Do sedaj ste preveč časa preživeli doma in vsekakor se boste morali malo navaditi ljudi. Usedite se in poslušajte, uživajte v družbi.

Rak

Nekdo, bližnji prijatelj ali partner, vam bo prinesel majhno darilo, najverjetneje knjigo. Čeprav ne bo nobene posebne priložnosti, vas bo želel na ta način razveseliti. To bo v vas vzbudilo topla in vznemirljiva čustva. S to osebo boste želeli preživeti veliko časa. Mislili ste, da je težko najti osebo, ki je občutljiva in prijazna. Uživajta!

Lev

Vaša intuicija vam pravi, da si bolj prizadevajte, a trenutno vas bolj zanimajo zgodovinske številke in ljudje povezani z duhovno disciplino. Knjige na to temo se vam bodo zdele danes zelo zanimive, kot tudi informativne in poučne. Dobili boste vpogled v ezoteriko, kar vam bo pomagalo povečati razumevanje sedanjosti. Vsekakor jih preberite.

Devica

Glavna tema bo sreča, saj so vsi okoli vas že dosegli višji nivo. Tudi vi boste lahko izkusili nov občutek miru in tišine. Vsi se bodo namreč bolj osredotočali na branje in delo na lastnih projektih, malo manj pozornosti bodo posvečali socializaciji. To bo za vas čudovit čas. Dobro se boste razumeli z družino in vaš dom bo miren. Uživajte.

Tehtnica

Danes bi se lahko udeležili skupinskega dogodka v vaši okolici, še najbolje v družbi vašega partnerja ali prijatelja. Sprejmita pomembno nalogo, vlogo govornikov o ciljih skupine. Močno ste vezani na vse v vašem življenju – tudi na vašega partnerja, na člane skupine in na celo skupnost. To vam daje topel in ljubeč občutek.

Škorpijon

Trenutno se razmere spreminjajo glede na vaše poklicne cilje. O spremembi tega razmišljate že dolgo časa, a nekdo, ki ga boste srečali danes, morda v socialni ali navadni situaciji, vam bo dal motivacijo, da se boste dokončno odločili. A to ne bo samo rezultat zunanjih sprememb. Spreminjali se boste tudi znotraj. Niste ista oseba, kot ste bili, ko ste izbrali to zaposlitev.

Strelec

Danes boste dobri pri uporabi duhovnih principov v vašem življenju. Še posebno dobri boste danes, še posebej ko bo prišlo do razumevanja drugih. Razmerja vseh vrst bodo zrasla in se izboljšala, vsaj tista, ki vam kaj pomenijo. Tista, ki ne, bodo izginila. Čas je, da se spremenite znotraj in zunaj. Naredite največ, kar boste lahko.

Kozorog

V ospredju bodo preventivni ukrepi, da bi preprečili izgubo v prihodnosti. Naredite kopije pomembnih dokumentov in pazite, da bodo shranjeni na varnem mestu. Lahko jih tudi postavite na mesto, kjer bodo lažje dostopni, če jih boste rabili v zadnjem trenutku. Večina nas je prezaposlena, da bi si vzeli čas za varnostne kopije, a je prepozno, če računalnik zataji in se dokumenti izgubijo ali uničijo.

Vodnar

Zanimalo vas bo, zakaj ljudje nekaj povedo. Sicer sami niste tako samozavestni, toda zanimalo vas bo vse dogajanje za izjavami in naravnanostjo drugih ljudi. Težko boste nekoga direktno vprašali za razlago, saj že veste, da tako ne boste spoznali resnice. Če boste vprašali nekoga drugega, pa bo vaša strategija vsekakor boljša.

Ribi

Doživljate močne občutke in ne veste, kaj bi naredili z njimi. Če veste ali ne, imate izbiro, kako jih boste usmerili skozi vaše misli in želje. Izberite raje konstruktiven pristop kot nekonstruktiven, to bo za vaš boljša opcija. Pristopite do vsake težke situacije samozavestno ter s kompromisom v mislih in ne boste daleč od produktivne rešitve.