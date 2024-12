Oven

Vse bo v vaših rokah, le odločiti se boste morali sebi v prid. Danes zanemarite sodelavce, prijatelje in tuja čustva, ampak mislite le nase in na svoje potrebe. Čeprav se sliši zelo sebično, boste samo na ta način končno ujeli svoje sanje, dosegli cilj in napredovali. Ljudje vas bodo sicer gledali postrani in z zavistjo, a malce konkurence še nikomur ni škodilo.

Bik

Ko boste enkrat spoznali, da nimate več kaj izgubiti, boste šli na vse ali nič. Tveganje se vam bo izplačalo, a le pod pogojem, da boste o vsem temeljito premislili. Za nič se ne odločite, če ne boste prej pretehtali vseh argumentov za in proti. Razumna in natančna odločitev vam bo prinesla uspeh in poželi boste slavo. Kar pogumno naprej.

Dvojčka

Skrb za družino boste postavili na prvo mesto, ne prevzemite pa vse odgovornosti na svoja ramena. Zaradi denarja pa se nikar preveč ne obremenjujte, saj se bo vaše finančno stanje kmalu bistveno izboljšalo. Tudi počutje bo boljše kot v prejšnjih dneh, a vseeno poskrbite za vnos vitaminov v svoje telo.

Rak

Kjerkoli že boste, boste v središču pozornosti in marsikatere oči bodo uperjene v vas. Finančno stanje bo zadovoljivo, seveda pa nikar ne bodite preveč razsipni z denarjem. Zdravje vam bo še naprej dobro služilo, boste pa vse pogosteje občutili utrujenost. Okrepite svoje telo in duha.

Lev

Danes boste lahko doživeli kratkotrajno krizo, ki pa vam bo prinesla nov zagon in vrsto novih in koristnih idej. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih. Morda bi bil že čas, da začnete bolj skrbeti zase. Danes naj bodo vaše misli predvsem pri zdravju.

Devica

Občutek boste imeli, da ste se znašli v stiski. Vse vam bo šlo narobe. Najbolj od vsega pa bo trpela ravno ljubezen. Če imate partnerja, se lotita izčrpnih pogovorov, saj vaju bo le to rešilo. Samski pa boste danes še malce nemirni. Potrpite, kmalu se bo vse obrnilo na bolje.

Tehtnica

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale tako, kot si boste želeli. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Škorpijon

Obstaja velika verjetnost, da boste danes pokazali svoj nezadovoljni obraz. Zjutraj boste še kipeli od sreče, zato skušajte obdržati jutranjo dobro voljo tudi kasneje. Kovali boste nove načrte, s partnerjem ali brez. Zvečer pa se izognite prepirom, da ne boste podrli vsega ustvarjenega.

Strelec

Danes se kar ne boste mogli otresti glavobola, ki vas bo vztrajno spremljal vse od jutra. Poskušajte se sprostiti in pozabite na hude skrbi, ki vas težijo zadnje dni. Verjemite v dobro in vse se bo izšlo tako, kot je prav. K sreči imate okoli sebe veliko ljudi, ki jim lahko zaupate.

Kozorog

Čas je vaš gospodar. Vendar pa je tudi skrajni čas, da se posvetite obveznostim izven dela. Če že dolgo niste obiskali staršev ali kakšnega drugega sorodnika, bo danes več kot primeren dan, da to storite. Vašega obiska bodo več kot veseli. Pomanjkanje gibanja vam utegne prav kmalu povzročiti prve težave.

Vodnar

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse, glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Ribi

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. To vam bo prijetno popestrilo vsakdan.