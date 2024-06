Oven

Svoje misli danes zadržite zase. Hrepeneli boste po potovanjih in avanturah. Če že ne morete potovati, se vsaj odpravite na krajši izlet v naravo. Nadihali se boste svežega zraka, kar bo vsekakor pripomoglo jasnejšim mislim. V ospredju bo predvsem ljubezen in romantika. Sprostite se. Če nič drugega, boste vsaj preživeli lep dan.

Bik

Spoznali boste vrednost svojega doma. Če še nimate svojega lastnega stanovanja ali hiške, pa to želite imeti, potem že danes malce povprašajte naokoli in preglejte ponudbe. Vlaganje v nepremičnine ali zemljišča se na dolgi rok finančno zelo izplača. Vsekakor pa dobro premislite, kajti ne bo dobro, če boste pretirano zaupljivi in nepremišljeni.

Dvojčka

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Rak

Zelo verjetno je, da boste danes v svojem domu organizirali nekakšno srečanje. Med gosti se bo znašel tudi kdo s področja astrologije, metafizike in umetnosti. Vključeni boste v zanimive pogovore in razprave. Poskrbite, da bo dovolj hrane in pijače za vse goste. Na koncu boste bolj tesno povezani z njimi kot pred začetkom srečanja.

Lev

Nakup, ki ga boste opravili danes, vas bo spodbudil k razmišljanju, posvetili se boste vašemu proračunu. Pravi čas bo za to, čeprav ste do sedaj finančno dobro poslovali in ne pričakujete nikakršnih izgub. Ne boste brezglavo zapravljali, ampak vas bo vodil zdrav razum. V trgovini si boste vzeli več časa in boste vsak izdelek skrbno ter natančno pregledali.

Devica

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete. Počutje: pazite na prebavila.

Tehtnica

Finančna situacija bo stabilna in bo še naraščala. Lahko se boste posvečali stvarem, ki so vam pomembne in ki si jih prej niste mogli privoščiti. Danes boste tudi izjemno uspešni pri zapletenih in dolgočasnih zadevah, s katerimi se že dalj časa ukvarjate. Čeprav do sedaj niste našli uspešnih rešitev, se bodo stvari spremenile na bolje.

Škorpijon

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše poslovno ali zasebno življenje. Dovolj ste sposobni, da mislite s svojo glavo.

Strelec

Pri svojih poslovnih zamislih boste veliko podpore dobili od mlajših, komunikativnih oseb, s katerimi se dobro razumete. Danes ne dovolite bližnjim, da bi uničili vaše dobro razpoloženje, še posebej v zvezi z novimi načrti in priložnostmi. Pričakujte uspešen poslovni pogovor, ki bo veliko obetal. Če ne boste imeli priložnosti potovati, ne skrbite, kajti kmalu se bo tudi ta pojavila.

Kozorog

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu. Počutje: čutili boste pomanjkanje delovnega elana.

Vodnar

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Ribi

Ugotovili boste, da se neka zadeva končno razvija v pravo smer. Prav kmalu boste dočakali tudi spodbudo s strani prijateljev in družine. S tem pa boste dobili še dodatno energijo za trud. Prišel bo čas poln priložnosti in ustvarjalnih začetkov. Posvetite se zadanim ciljem in ne obupajte.