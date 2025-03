Oven

Znašli se boste v središču pozornosti, kar vam bo nadvse godilo. Že dolgo niste bili tako občudovani, zato bo to dogajanje v vas prebudilo nekaj čisto novega. Po dolgem času boste ponovno verjeli vase, brez težav pa se boste soočali tudi z izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti.

Bik

Začnite dan neobičajno. Telovadite že zjutraj ali pa pojdite na jutranji sprehod, tako boste napolnjeni z energijo in obveznosti vam bodo šle bolje od rok. Vaše fizično počutje bo dobro, tudi duševno boste mirni. To bo pravi balzam za dušo. Ne obremenjujte se z jutri, ampak živite za danes.

Dvojčka

Ne pričakujte preveč, saj obstaja velika verjetnost, da se ravno zaradi tega ne bi nič izcimilo. Raje ostanite na realnih tleh in verjemite, da v vaše življenje vse vstopi ravno ob pravem času. To vam bo v tolažbo ravno takrat, ko boste mislili, da se stvari ne odvijajo po vaše.

Rak

Izza oblakov se bo kmalu spet pokazala jasnina, v to ne dvomite. Nič hudega ne ostane za vedno in nič lepega ni trajno. Tak je življenjski ciklus. Vse ovire, ki se pojavljajo, pa so zato, da se iz njih nekaj naučite. Ponujenega ne spreminjajte, ampak ohranite v prvotni obliki.

Lev

Podali se boste na nepoznano pot, kar vas bo napolnilo z adrenalinom in mnogimi pričakovanji. Današnji dan boste še zelo dolgo pomnili, saj boste po vsej verjetnosti prišli do mnogih novih spoznanj. Ostanite pozitivni, četudi se stvari ne bodo odvijale po vaše. Prepustite se!

Devica

Samski boste končno obvladali težave, ki ste si jih nakopali. Če jih boste razvozlali na pravi način, se boste iz tega nekaj naučili in svoje izkušnje boste lahko posredovali naprej. Medtem se boste vezani znašli na razpotju, saj bo neka oseba cel dan dražila vašo domišljijo. Ne nasedite igrici, doma imate nekoga, ki vas resnično ljubi.

Tehtnica

Že dalj časa v sebi skrivate želje, ki jim kar ne dovolite, da bi prišle na površje. Če boste še naprej svoja čustva in potrebe skrivali v sebi, verjemite, da se vam ne obeta nič lepega. Raje bodite iskreni do sebe in sprejmite vse, kar se skriva v vas. Izkoristite dan, ki je pred vami in pozabite na skrbi.

Škorpijon

Že zjutraj boste začutili, da vam ta dan ne bo najbolj naklonjen. Jasnino bodo prekrili nevihtni oblaki, vendar ne skrbite. Izvlekli se boste kot vedno doslej. Če boste le lahko, se izognite pomembnejšim opravkom. Pokličite prijatelja, na katerega ste skoraj pozabili in obnovite odnos. Ne veste še, kako prav vam bo kmalu prišel.

Strelec

Danes vam bo močno primanjkovalo poguma, poleg tega pa se bo zdelo, kot da bežite pred stvarnostjo. Čas je, da se postavite nazaj na realna tla in objektivno presodite situacijo, saj boste v nasprotnem primeru samo skakali iz enega konca na drugega. V vaše ljubezensko življenje pa vnesite nekaj svežine.

Kozorog

Kljub vsemu se morate zavedati, da so sanje eno, stvarnost pa je nekaj povsem drugega. V kolikor boste izgubili tla pod nogami, se bodo vaše možnosti za uspeh neprimerno zmanjšale. Danes poskusite dati skrbi vsaj za nekaj ur na stran in se posvetite vsemu lepemu.

Vodnar

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Ribi

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.