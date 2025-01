Oven

V financah boste končno prišli na zeleno vejo. Pred vami je stabilno finančno stanje, ki vam bo omogočilo izpolnitev številnih želja. Brzdajte se pri zapravljanju, pa si boste lahko s prihranki izpolnili dolgotrajno željo. Vaše počutje bo danes odlično! Opravili boste več, kot si boste zadali. Dan boste začeli polni energije.

Bik

Danes lahko pričakujete prilive. Prav tako se boste znašli v položaju, ki lahko kmalu oplemeniti vaše finančno stanje. Če vam je šlo še včeraj slabše, boste danes navdušeni nad premikom na bolje. Pri delu vam svetujemo, da se ne držite preveč nazaj! Tako ne boste zrasli. Pokažite več inovativnosti. Ne odlašajte, temveč poskrbite, da bo ta teden vaš.

Dvojčka

Zaskrbljeni boste zaradi družinskih odnosov. Čutili boste, da niso več tako močni. Ne skrbite. Pomembna sta le pogovor in iskrenost, tako boste rešili vse težave. Naredite korak nazaj in dajte prvi pobudo za pogovor. Njihov odziv vas bo presenetil. Pokažite optimizem že danes!

Rak

Postavljeni boste pred nov izziv. Pred vami bodo preizkušnje, na katere se boste morali zelo dobro pripraviti. Prijatelji vas bodo zasuli z informacijami, za katere boste trdili, da so lažne in nevoščljive. Pazite, kako se boste odzvali, da ne oslabite že skrhanih medsebojnih odnosov. Vsekakor jim prisluhnite, kaj imajo za povedati.

Lev

Danes se boste posvetili predvsem sebi, prijateljem in tistemu, kar radi delate. Zna se zgoditi, da boste prekinili stike s kakšno osebo, s katero se ne razumete najbolje. Res je že napočil čas, da spregovorite. Morda bo tudi vas to na začetku malce šokiralo, nato pa boste občutili olajšanje.

Devica

Danes boste v sebi začutili praznino. Zdelo se vam bo, da ste obstali na mrtvi točki in da se finančno ne premaknete naprej. Vaša finančna strategija vas ni pripeljala daleč, zato je čas, da jo spremenite. Prav tako bodite previdni pri delu. Nekdo vas bo želel preobremeniti z obveznostmi. Ne pustite se mu, saj ne zmorete vsega sami!

Tehtnica

Danes boste imeli veliko možnosti za soočenje z velikim uspehom v vašem poklicu. Če pa še vedno nimate službe, ne skrbite. Kmalu boste prešli v pozitivno obdobje, ko vam bo na tem področju šlo kot po maslu. Povsem možno je, da boste imeli tudi več virov prihodkov kot do zdaj.

Škorpijon

Danes boste nagnjeni k dramatiziranju, zato z drugimi ne boste našli skupnega jezika. To vam bodo iskreno povedali, vendar se boste zaradi tega kar malce razjezili. Zvečer, ko se boste že pomirili, pa boste videli, da ste res pretiravali. Poskrbite, da se boste pravočasno opravičili.

Strelec

Danes boste polni optimizma, saj boste nepričakovano prišli v stik starimi prijatelji, s katerimi se boste kot nekoč spet dobro ujeli. Poskrbite, da vam bodo ta druženja prišla v navado, da ne bodo zgolj naključna. Stari prijatelji pa bodo v vaš spomin lahko priklicali celo staro ljubezen.

Kozorog

Danes boste počivali. Zdelo se vam bo, da ste svoje telo utrudili z negativizmom in pretiranim delom. Prav je, da se sprostite in si vzamete tisto, kar najbolj potrebujete. V popoldanskih urah lahko pričakujete obisk prijatelja ali sorodnika. Pogovori vam bodo pisani na kožo, saj se boste tako lahko otresli prav vse negativnosti, hkrati pa se boste znebili pritiska.

Vodnar

Danes boste impulzivno vzburjeni in spogledljivi ter malce nemirni, če se boste znašli v nestabilnem in nepredvidljivem razmerju. Vezani, vaši prijatelji in ljubezenski partner se bodo obnašali čisto nepričakovano. Ohranite odprt um in bodite prilagodljivi, to bo v vašem razmerju še kako potrebno.

Ribi

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnosti vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Vaša varnost bo preživela te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.