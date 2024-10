Oven

Danes vam nič ne bo šlo dobro od rok. Čutili boste, da vam stvari uhajajo izpod nadzora. Ne skrbite, saj vam samo današnji dan ne bo preveč naklonjen. Vesolje bo vplivalo na dojemanje sveta in na okoliščine. Vsekakor pri delu ne boste tako uspešni, kot ste bili včeraj. Pričakujte padec. Toda ne pozabite, da se boste kmalu postavili nazaj na noge. Zaupajte v to!

Bik

Pred vami so veliki napori pri delu. Situacija vas bo bremenila, saj se zavedate, da večjih materialnih rezultatov ne smete pričakovati tako kmalu. Pričakujte finančna nihanja, ki vas bodo pričela obremenjevati že danes. Splošno počutje bo boljše, večjih sprememb pri zdravju danes ni vidnih. Res je, da boste v sebi nosili breme, ki pa se ga boste rešili sčasoma. Odnosi bodo na vaši strani.

Dvojčka

Težave imate z vsemi odnosi. Če ste še včeraj reševali spore znotraj doma, se boste danes spraševali, kaj bi lahko izboljšali na delovnem mestu. Nekdo vam bo neprestano skakal v zelje. Čeprav se na službenem področju kažejo možnosti napredovanja in izboljšanje položaja, vas bo zavist določene osebe spravljala ob pamet. Ne zmenite se zanjo. Posvetite se svojemu delu.

Rak

Tudi danes boste odlični pri delu. Poslovno lahko pričakujete razcvet. Zdelo se vam bo, da vse obveznosti opravljate kot za šalo. Čutili boste močno pripadnost delu, saj se je znotraj vašega kolektiva že izoblikovala skupna identiteta. Ta vas bo vodila dalje. Zvezde bodo na vaši strani. Pazite le na zdravje. Obstaja verjetnost bolečin v hrbtenici.

Lev

Danes boste čutili, kako drzni in pogumni ste pravzaprav lahko. Zdelo se vam bo, da vas nič ne more zaustaviti. Z novimi idejami in predlogi boste navdušili nadrejene. V finančnem pogledu lahko pričakujete nepričakovane dohodke, ki vas bodo danes zelo razveselili. Zdelo se vam bo, da ste rojeni pod srečno zvezo. Svetujemo vam, da več pozornosti namenite zdravju in odnosom.

Devica

Danes boste predani delu. Svetujemo vam, da ne pretiravate s svojimi zmogljivostmi in jih prihranite še za jutrišnji dan. Če razmišljate o novem poslovnem podvigu, vam to odsvetujemo, še posebej če razmišljate v dvojini. Poslovna partnerstva se ta trenutek za vas ne bi obnesla. Držite se dela, ki ga imate, saj vas bo pripeljalo do želenih ciljev. Vztrajajte!

Tehtnica

Največ težav imajo ljudje, ki se nikoli ne vprašajo, česa si pravzaprav želijo. Vi zagotovo ne sodite med njih. Spremljal vas bo občutek navdušenja in optimizma, ko bo šlo za vašo prihodnost. Prešli boste v obdobje, polno pozitivnih sprememb. Veselite se jih in jih pozdravite z nasmeškom na obrazu. Osebna rast je pred vami. Zdravje in splošno počutje: odlično!

Škorpijon

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Strelec

Niso vam všeč pogoji in nastop določenih sodelavcev. O določenih poslovnih priložnostih boste hitro spremenili mnenje, a bodite premišljeni. Dejanja namreč govorijo več kot besede. S tem, ko kaznujete druge, posredno kaznujete tudi sebe. Osebe v vaši bližini dobro razumejo vaše čustvene namere.

Kozorog

Nahajate se korak pred drugimi in vaši rezultati presegajo povprečna merila. V družbi sodelavcev ste dobro sprejeti, toda ne zanašajte se na nove zamisli. Poskušajte uresničiti skupne interese. Z ljudmi, s katerimi delate, se boste odlično dopolnjevali. Imeli boste dovolj dobrih razlogov za zadovoljstvo in srečo.

Vodnar

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam.

Ribi

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.