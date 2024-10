Oven

Danes boste zelo presenečeni. Pričakujte oplemenitenje denarja in priliv, ki ga niste pričakovali. Ta priliv ne bo na vašem računu po vaši zaslugi. Ob vas je neka oseba, ki vas kar naprej prijetno preseneča. Denar lahko pričakujete kot poklon ali izraz naklonjenosti. Pri delu boste danes malce slabše volje. Zdelo se vam bo, da ne boste mogli izpolniti vsega. Bodite optimistični!

Bik

Opazili boste, da rezultati niso vidni. Res je, da je za vami zelo naporno obdobje, toda danes je pravi dan za to, da se pomirite. Notranja umiritev vam bo prijala. Finančna stabilnost še prihaja, zato ohranite mirno kri in bodite potrpežljivi. Okoliščine se bodo obrnile vam v prid, ne skrbite. Pazite na zdravje! Težave v hrbtenici se bodo lahko pojavile že v dopoldanskih urah.

Dvojčka

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. Ta bo prijetno popestrila vsak dan.

Rak

Izredno intuitivni boste, kar le s pridom uporabite. To vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih težav tako na ljubezenskem kot na poslovnem področju. Poleg tega vam bo intuicija pomagala pri kovanju načrtov, za kar boste danes porabili kar nekaj časa. Izredno delovno bo.

Lev

Pred vami so lepe možnosti in čudoviti obeti, toda zdi se, da vam trenutno primanjkuje motivacije in delovnega zagona. Zavedati se morate, da vas neaktivnost ne bo pripeljala daleč, prav tako pa ne boste dosegli finančne stabilnosti, po kateri hrepenite. Premislite o sebi in o svojem aktivizmu. Sledite željam in ciljem, ki jih imate že od nekdaj in videli boste, da vam lahko uspe!

Devica

Partner vam bo predlagal novost, nad katero boste sprva naravnost navdušeni, vendar pa se zna zgoditi, da jutri ne boste več tako zadovoljni, zato danes izkoristite svojo odprtost za nove stvari. V nekem odnosu boste danes zaradi svojih komunikacijskih sposobnosti uspešno prebili led.

Tehtnica

Obstaja velika verjetnost, da boste danes pokazali svoj nezadovoljni obraz. Zjutraj boste še kipeli od sreče, zato skušajte obdržati jutranjo dobro voljo tudi kasneje. Kovali boste nove načrte, s partnerjem ali brez. Zvečer pa se izognite prepirom, da ne boste podrli vsega ustvarjenega.

Škorpijon

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale po vaše. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Strelec

Občutek boste imeli, da ste se znašli v stiski. Vse vam bo šlo narobe. Najbolj od vsega pa bo trpela ravno ljubezen. Če imate partnerja, se lotita izčrpnih pogovorov, saj vaju bo le to rešilo. Samski pa boste danes še malce nemirni. Potrpite, kmalu se bo vse obrnilo na bolje.

Kozorog

Lahko ste prepričani, da vam nekdo ne želi samo dobro. Ne zaupajte osebam, s katerimi sodelujete poslovno, pa čeprav se zdi, da imajo dobre namene. Naj vas mamljive ponudbe in predlogi danes ne zavedejo. Ohranite svojo trmo in svojo miselnost ter se je držite. Ne igrajte se z ognjem, saj bi se lahko v tem primeru močno opekli. Ohranite mirno kri in zaupajte v svoje sposobnosti.

Vodnar

Danes se boste soočali z miselnimi preskoki. Nove ideje in zamisli o tem, kako se rešiti iz krize, v kateri ste se znašli, bodo danes zares plodne. Sposobni boste na stvari pogledati še z drugega zornega kota. Ohranjali boste optimizem pri delu, kar bo vplivalo tudi na vaše splošno počutje. V večernih urah se boste družili s prijatelji. Svoj načrt boste zaupali osebi, ki vam je trenutno najbližje.

Ribi

Še vedno boste razdvojeni med dvema odločitvama. Prav je, da analizirate vse dejavnike, ki lahko vplivajo na končno vprašanje. Danes se boste odločili. Vzemite si čas in ne hitite. Vsekakor lahko pričakujete, da se bo vaše finančno stanje oplemenitilo. Danes pazite na odnose z bližnjimi. Zdelo se bo, da nimate potrpljenja. Težko boste prisluhnili njihovim težavam.