Oven

Razmišljali boste o novem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom.

Bik

Danes boste bolj čustveni, še posebej med ljudmi, s katerimi ste močno povezani še iz preteklosti. Še bolj boste strastni in odgovarjali boste nagonsko. Bolj boste občutljivi, poglabljali se boste v stvari, ki se bodo zgodile. Po drugi strani pa boste pod pritiskom in želeli boste sodelovati pri projektih, ki bi koristili vaši družini.

Dvojčka

Prijateljstvo se bo obrnilo v romanco, če ne boste previdni. Platonično razmerje bi lahko postalo strastno in nihče ne bi bolj presenečen kot vi sami. Dobro premislite, česa si želite. Za karkoli se boste odločili, morate vedeti, da se ne boste mogli vrniti na prvotno stanje. Vso stvar boste danes še lahko ustavili, a boste imeli samo eno možnost.

Rak

Danes boste imeli občutek, da se vaše želje na zasebnem področju ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.

Lev

V enem trenutku boste čutili nevihto, v naslednjem pa modro nebo. Pazite, da vas ne bo preveč zaneslo skozi to burno obdobje. Najprej se prepričate, kaj čutijo drugi, preden boste kaj rekli. Raje se malo zadržite, ne podcenjujte situacije že vnaprej. Poiščite primeren način, da boste rešili stvari.

Devica

Ne pustite, da bi vas nadležna nesoglasja pripeljala do čustvene zmede. Ne porabljajte energije za to. Če ne boste kontrolirali čustev, bi lahko izrekli težke besede, zato bodite previdni, kako se boste odzivali in vsakič premislite, preden boste spregovorili. Prav nesmiselno bi se bilo zaplesti v prepir.

Tehtnica

Dovzetni boste za lepoto in želeli boste biti obkroženi s harmonijo in dobroto. Še posebno danes boste nadvse nežni in sočutni do drugih, želeli boste ugajati vsem ali pa jim boste želeli na nek način pomagati. Nekaj nesebične velikodušnosti in truda za nekoga, ki bo potreboval pomoč, vas bo osrečilo in zadovoljilo.

Škorpijon

Danes boste še posebej nežni do drugih in želeli jim boste pomagati na različne načine. Pomoč, ki jo boste ponudili, vam bo dala občutek sreče. Spoštujte pa tudi pristope drugih. Želeli boste uživati ob ogledu filma ali branju knjige, tako boste poskusili malce pobegniti od realnosti in romantičnih interesov.

Strelec

Danes boste pri volji za počitek in tiho uživanje v udobnem okolju. Vaši prijatelji in družina bodo vir določenih užitkov in zadovoljstva. Želeli jim boste vrniti uslugo ali jim kako drugače poplačati vse dobro. Želja po tem, da bi vaš dom naredili lepši in bolj udobnega, bo zelo močna. To bo lahko povečalo strast med vami in partnerjem.

Kozorog

Danes bo lahko prišlo do velikega osebnostnega srečanja ali soočenja. Ne morete in tudi ne boste želeli biti sami, saj vas bo obkrožalo preveč energije. Pojdite ven in poiščite družbo, obeta sem vam lepa romantika ali samo intimno razmerje. Tisti, ki ste v vezi, poslušajte partnerja, ki vam bo ponudil objektivni pogled na določeno temo.

Vodnar

Skrite strasti, strah, ljubosumje, hrepenenja, želje in potrebe, vse to bo prišlo na dan in s tem boste lahko povzročili težave v razmerju. Nagnjeni boste h kompulzivnem ali zahtevam v vašem razmerju, čustveno boste morali premakniti stvari v vaši glavi. Sledite svojim čustvom in intuiciji, pa se bo vse lepo rešilo.

Ribi

Nekonvencionalna romantika in socialno povezovanje bosta danes v ospredju. Včasih enostavno vemo, kaj je prav in skočimo brez obotavljanja. Nekdo bo ujel vašo pozornost. Splošni občutki okoli vas so takšni, da je vaš načrt najboljši. Izkoristite to prednost in napredujte, kolikor boste le lahko.