Oven

Vaša zaščitniška narava bo danes na višku. Večkrat boste dvomili v druge, hoteli se boste prepričati, da vaši bližnji niso v kakšni nevarnosti. Občasno ste preveč previdni, preveč vas skrbi za druge. Imejte malo več zaupanja v njihove sposobnosti in dopustite, da določene stvari ugotovijo sami. Vsak vaš nasvet je dragocen, a zapomnite si – manj je več.

Bik

Partner vam bo predlagal novost, nad katero boste sprva naravnost navdušeni, vendar pa se zna zgoditi, da jutri ne boste več tako močno, zato danes izkoristite svojo odprtost za nove stvari. V nekem odnosu boste danes zaradi svojih komunikacijskih sposobnosti uspešno prebili led.

Dvojčka

Izredno intuitivni boste, kar le s pridom uporabite. To vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih težav tako na ljubezenskem kot na poslovnem področju. Poleg tega vam bo intuicija pomagala pri kovanju načrtov, za kar boste danes porabili kar nekaj časa. Izredno delovno bo.

Rak

Danes se boste počutili, kot da v zadnjem času niste ničesar dosegli. Vsekakor morate ponovno pregledati vaše cilje. Znebite se starih, ki vašemu načinu življenja ne ugajajo več in ustvarite nekaj novih. Zapomnite pa si, če ne boste imeli nikakršnega cilja, potem ne boste mogli zgrešiti. Kakorkoli se boste odločili, ravnajte po svojem občutku.

Lev

Prišlo bo do težav, ko boste pri koncu s stvarmi. Imeli boste težave z zbranostjo in misli nikakor ne boste mogli usmerili na pomembne projekte. Po drugi strani pa se bo nekaj vaših projektov kmalu uresničilo, zato se le skoncentrirajte. Ko boste vse končali, vam bo ostal čas za zabavo.

Devica

Zadnje čase zelo radi komplicirate in današnji dan bo odličen za poenostavitev vašega življenja. Zmožni ga boste upočasniti in videli boste lahko, kje vse ste pretiravali. Mislite malo drugače – če boste poskusili dodati preveč podrobnosti, ne boste morali uživati v ničemer. Naj bo vse enostavno.

Tehtnica

Zaradi financ ste preveč pod stresom, preveč vas skrbi. Vse se bo uredilo, zato se poskusite vsaj danes malo sprostiti. Vaše denarne skrbi se bodo kmalu umirile zaradi novih možnosti, ki bodo prišle in vam bodo zagotovile nekaj varnosti. Stanje se bo uredilo tudi pri vseh tistih, ki jih imate radi.

Škorpijon

Danes boste čustveno in psihično vzburjeni, kar bo posledica nekega pogovora in skritih signalov. Pustite čustvom, naj zaplavajo in vas zapeljejo brez večjega napora. Ne načrtujte, kako se boste odzivali, recite tisto, kar vam bo padlo na pamet. To bo še najbolj iskreno, zato ne mislite preveč o svojih dejanjih, enostavno naredite stvari.

Strelec

V današnji dan ste se zbudili osveženi in prenovljeni. Imate občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. In najverjetneje tudi boste, samo zavzeti se boste morali za tisto stvari, ki jo boste želeli narediti. Pazite, da se ne boste preveč naslajali. Ker imate občutek, da ste nepremagljivi, to še ne pomeni, da ste res.

Kozorog

Vse, česar se boste lotili, vam bo šlo danes odlično od rok. Če bodo vaši bližnji manj polni energije, jim boste rade volje priskočili na pomoč. S tem pa boste postali še bolj priljubljeni, kot ste že. Razjeziti vas utegnejo le neke malenkosti, za katere bo odgovoren prijatelj. Že jutri bo vse v redu.

Vodnar

V situaciji, ki vas čaka danes, boste malenkost nazadnjaški. Poskusite postati bolj odprti in stopite korak naprej, saj vsaka novost ni nujno slaba. Prav je, da se držite svojih načel in nazorov, vendar poskrbite, da si z njimi ne boste nakopali težav. Obetajo se vam novosti, sprejmite jih!

Ribi

Neizmerno si želite sprememb, še posebno na službenem področju. Morda imate celo občutek, da vam to delo ne prinaša več izzivov in vznemirjenja. V tem primeru zagotovo ni primerno za vas, saj potrebujete adrenalin. Nekaj več ga bo na zasebnem področju, saj vas bo partner soočil z izzivom.