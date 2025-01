Oven

Razpoloženje bo danes nekoliko nihalo. Preplavljeni boste s pozitivnimi čustvi, takoj za tem pa bo sledil občutek potrtosti in brezupja. Prehitro in nepremišljeno odločanje zato nikakor ni priporočljivo. Nekajkrat globoko vdihnite in šele takrat boste prišli do zaključka. Stvari se bodo prav hitro spremenile.

Bik

Imate močno intuicijo in natanko veste, kako bi lahko rešili vse spore, ki jih trenutno doživljate v ljubezenskem razmerju. Globoko v sebi veste, kakšna je vaša pot in zaradi tega ste v prednosti. Ne pretiravajte, ne razsipavajte z energijo in dovolite si, da boste s skupnimi močmi dosegli želene stvari.

Dvojčka

Vaše zamisli bodo nekoliko v nesoglasju s tistim, kar si bodo mislili drugi. Znašli se boste v krogu neodobravanja. Odločitve, ki jih boste sprejeli danes, boste mogli prav kmalu še enkrat spremeniti, zato nikar ne hitite. Ne pozabite na sproščanje, ker boste danes prevečkrat napeti in pod stresom.

Rak

Bodite previdni. V službi se boste kmalu izolirali od vseh ostalih. Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli. Obnovite odnose pri delu. Tako si boste pričarali boljše delovno vzdušje. V finančnem okviru pa se bo odprla nova priložnost, toda kar nekaj časa bo trajalo, da bo zaživela. Zdravje: zmerno.

Lev

Spregovorite in razrešite vse, kar vas že nekaj časa teži. Pogovorite se o vseh osebnih dilemah in čustvenih ovirah. Vračali se boste v preteklost in tam iskali odgovore na morebitna vprašanja. Nekoliko boste sanjavi. Uporabite vse, kar se boste danes naučili in to izkoristite za zbliževanje s partnerjem, ne pa za še večjo oddaljenost.

Devica

Pričakujte, da bo vaša zagnanost in vztrajnost pri opravičevanju stališč pripeljala samo do sporov in nesoglasij. Ko boste začutili, da se mora nekdo pred vami nenehno opravičevati in braniti, odnehajte. Z vojno ne boste dosegli nič, razen izgube. Danes bodite kar se da potrpežljivi in šele jutri poiščite prave odgovore.

Tehtnica

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Škorpijon

Pesimizem in resnost na vas ne bosta delovala pozitivno, toda vredno je ceniti stabilnost v utečenih zvezah. V kolikor partner ni ljubosumen, bosta uživala v vseh prednostih odnosa, istočasno pa imeta tudi zanimivo družabno življenje. Občasno boste zapostavljali njegove želje in iskali družbo, a vas druge osebe ne bodo razumele.

Strelec

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta Zdravje: pazite na to, da se ne bodo pojavili stari simptomi.

Kozorog

Zaradi govoric in politike vodenja bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in kariere vaših sodelavcev.

Vodnar

Že dolgo načrtujete potovanje ali povratek v šolo. Dobili boste zelo moteče pismo ali telefonski klic, ki bi znal ogroziti vaše načrte, zaradi česar boste kolebali na robu razočaranja. Če boste na situacijo pogledali še z drugega konca, boste lahko videli, da vam vse skupaj ni preveč po godu. Poskrbite, da se ne boste preveč žrtvovali.

Ribi

Navidezno bo prišla do vas slaba novica o vašem finančnem stanju, ki vas bo vrgla s tira. Pozorno preglejte situacijo, predno boste pričeli zganjati paniko. Prišlo bo le do računalniške ali druge napake, morda pa vas bo nekdo zamenjal z neko drugo osebo. Pojdite po korakih in lepo počasi popravite zmoto. Na koncu se bo vse popravilo.