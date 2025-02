Oven

Karkoli boste naredili, ne boste videli nobenega napredka. Lahko bo šlo za vaš pristop, morda bo napačen in vam ne bo pomagal. Velikokrat pričakujete nagrado za vaša dejanja takoj, kar privede do razočaranja. Svoj izziv pričnite brez primerjanja sebe z vsemi drugimi in tako boste startali s pravim pristopom.

Bik

Danes bosta v ospredju vaša ognjevitost in temperament. Na delovnem mestu se boste lahko zapletli v prepire s sodelavci, zato jim pustite prosto pot, naj tudi oni mirno predstavijo svoje argumente. Prisluhnite ljudem okoli vas in ne bodite nepotrpežljivi! Težave se bodo lahko pojavile tudi v odnosih s prijatelji. Pričakujte malce težji dan, zato si ne obetajte preveč.

Dvojčka

Če ste trenutno v razmerju, bo pravi čas, da spremenita vajino rutino. Poskusite kaj novega, presenetite vašega prijatelja z nečim posebnim. Če iščete novo razmerje, bo dan pravi, da sprejmete tveganje in naredite načrt za manjšo avanturo. Dokler ne boste poskusili, ne boste vedeli, kaj vam lahko prinese.

Rak

Nadzorujte svoje vedenje. Pesimistične misli vas bodo povsem omrežile. Razočarani boste nad partnerjem, saj se vam bo zdelo, da vas ne razume. Tudi na delovnem mestu bodo od vas zahtevali več kot dogovorjeno. Recite ne, saj tudi vi niste stroj. Nejevoljni boste. Izogibajte se prepirom, če se boste le lahko, vseeno pa se postavite zase.

Lev

Počitek vam je dal nov zagon, ki ga boste danes potrebovali na vseh področjih! Pri delu boste res uspešni in zdelo se vam bo, da prehajate v povsem novo obdobje. Ta občutek vam bo všeč, saj je minilo že kar nekaj časa, odkar ste se nazadnje počutili tako dobro. Tudi razumevanje z bližnjimi bo izjemno, zato bo znotraj doma prisotna dobra volja.

Devica

Danes boste čutili izjemno mero adrenalina. Na delovnem mestu boste nemirni, prav tako pa vas lahko čakajo presenetljivi odnosi z domačimi. Izogibajte se konfliktom! Premislite o tem, ali ne bi bilo morda bolje, da bi porabili to dodatno energijo za fizično aktivnost. Vsekakor bi vam koristila, obenem pa bi se izognili nepotrebnim nesporazumom z bližnjimi.

Tehtnica

Današnji dan bo idealen, da se odpravite na neraziskana področja, kjer boste videli, da drugi počnejo enako kot vi. Lahko se odpravite sami ali v družbi, vezani lahko s seboj vzamete partnerja. Če še niste poskusili, potem je sedaj pravi čas, da se odpravite na novo življenjsko dogodivščino.

Škorpijon

Končno boste odprli novo poglavje v svojem življenju. S preteklostjo boste popolnoma pometli. Predali se boste svojemu partnerju. Zavedanje o tem, da je on pravi, vas bo doletelo šele danes. Čutili boste, kako se sreča vrača v vaše življenje. Samski boste danes prejeli sporočilo, ki vas bo presenetilo. Pazite na odgovor. Dobro pretehtajte vse možnosti.

Strelec

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na miren, diplomatski način.

Kozorog

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom. Finance: pazljivost ne bo odveč!

Vodnar

Danes bo pri vas prisoten občutek, da se vaše želje na poslovnem področju ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.

Ribi

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.