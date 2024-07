Oven

Pri delu boste danes pokazali profesionalnost. Svoje briljantne zamisli boste zaupali nadrejenim. Nad njimi bodo zagotovo navdušeni. Drugim boste postali vzor, bodite ponosni nase. Strast do dela se bo v prihodnosti izražala pri finančnih prilivih. Potrudite se! Optimističen pogled na svet vam bo prinesel boljše počutje in samozavest v partnerstvu.

Bik

Zbudili se boste zelo utrujeni, saj ste prejšnjo noč bedeli. Danes poskrbite za zadostno mero spanca, saj vas bo ta napolnil z energijo. Naj bo počutje na prvem mestu. Pri delu se bodo še vedno pojavljali določeni dvomi. Zaupajte si. Naj vas ne skrbi za prihodnost, saj so vse niti v vaših rokah. Svojo profesionalno pot usmerite v želeno smer. Zdaj je čas za to! Finance: kmalu pričakujte izboljšanje.

Dvojčka

Zbudili se boste nasmejani. Vaše zdravje in počutje bosta izvrstna. Zdelo se vam bo, da ste nepremagljivi, kar se bo odsevalo tudi pri delu. Druge boste navdušili s svojo zamislijo. Delite jo z določenim krogom ljudi, toda tako, da jo bo slišala prava oseba. Pri financah ne razmišljajte prenagljeno. Odsvetujemo tudi naglico pri nakupovanju, saj se boste drugače proti koncu meseca spet znašli v finančnem breznu.

Rak

Končno se boste pomirili. Družinske težave bodo mimo, zato boste lahko spet mirno nadaljevali pot, ki ste si jo zadali. Čeprav se boste trudili, rezultati še ne bodo vidni. Ohranite svoj optimizem. Oblikovali si boste prioritetne vrednote, toda spoznali boste, da je zdravje temeljno. Zdravje: ne skrbite le za druge, tudi sebi privoščite dovolj počitka.

Lev

Danes se boste osredotočili na svoje zdravje, saj boste čutili, kako vam pada odpornost. Že se vam bo zdelo, da ste na konju, ko vam bo zdravje obrnilo hrbet. Finance vam bodo danes nadvse naklonjene. Pričakujete lahko nov priliv, ki bo za vas pomenil finančno varnost. Privoščite si dovolj počitka.

Devica

Še včeraj ste se pri delu dolgočasili, danes pa pričakujte preobrat. Zgodilo se bo nekaj nepričakovanega, kar vas bo povsem presenetilo. Pokazali boste voljo do dela, zato vam bodo naložili nove delovne obveznosti. Pričakujte podaljšan delovnik, saj se bo lahko vse skupaj zavleklo do večera, toda večer boste vsekakor preživeli doma; morda v prijetni družbi in ob dobrem filmu. Zdravje: privoščite si veliko spanca!

Tehtnica

Razmisliti morate o tem, kako boste zmanjšali čas, ki ga porabite za vsakdanje stvari v vašem življenju. To vam bo prineslo več dragocenega časa, da boste lahko postavili stvari nazaj na pravo pot. Pomanjkanje organizacije je dober znak, da ste pod prevelikim stresom. Čim prej ga odpravite, poskrbite za sprostitev.

Škorpijon

Današnji dan za vas ne bo toliko pomemben, bo pa kar precej naporen. Utrujeni boste zaradi vsega porabljenega časa za določeno osebo. Do sprememb sicer ne boste prišli, a vsekakor se boste morali s težavami soočiti. Poslušajte svojo intuicijo, na koncu se bo vse dobro rešilo.

Strelec

Vsi prvi vtisi bodo pravilni. Tratili boste čas, če boste naredili naknadno še kaj raziskav glede stvari, ki jih boste že takoj intuitivno zaznali. Raje se zanesite na vaš dober občutek in manj na to, kaj bodo govorili drugi. Tako boste veliko bolj uspešni. Če ne boste nič občutili, pa boste seveda morali pristopiti do stvari malo drugače.

Kozorog

Nov dan boste zajeli z veliko žlico. Čutili boste, da ste znova na konju. Vašo energijo bodo opazili tudi ostali. Kljub temu, da imate pomisleke o ustreznosti dela, se bo zdelo, kot da uživate v tem, kar počnete. Pazite na zdravje, saj se bodo lahko v večernih urah pojavile težave v sklepih in hrbtenici. Spremljajte spremembe v počutju!

Vodnar

Imate nerealna pričakovanja, ki vas zadržujejo v stanju nesreče. Danes boste končno spoznali, da zahtevate preveč od ljudi okoli vas. Malo boste morali popustiti, saj z vašimi prevelikim zahtevami niso preveč zadovoljni. Poiščite pot, kako boste to popravili in bolje se boste razumeli.

Ribi

Že dolgo niste srečni, ker niste vodja v trenutni situaciji in ker vajeti ne držite v svojih rokah. Ne boste se mogli usesti in uživati, zato bo dan enkraten, da premislite o vsem skupaj in naredite načrt, kako boste vzeli nazaj, kar vam pripada. Najprej preštudirajte celotno situacijo, ki je nastala, šele potem ukrepajte.