Oven

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Bik

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Dvojčka

Spoznali boste da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Rak

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Držite vaš srd pod kontrolo. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Lev

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate vaš kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.

Devica

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate vaš nemir. Naredili boste vse, da se boste odpravili iz hiše, odšli boste v trgovino ali celo v trgovski center. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujete jutri.

Tehtnica

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljene na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu. Izogibajte se vetru in prepihu.

Škorpijon

Danes bo napočil trenutek, da vsem pokažete, kdo ste in koliko veljate. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe; po vaših načrtih in pričakovanjih, brez da bi se vi za to morali kaj truditi. Finančno stanje je solidno, kmalu si boste lahko privoščili tudi krajše počitnice, po katerih toliko hrepenite. S tem si boste napolnili baterije in se pripravili na nov uspeh.

Strelec

Odnosi v družini bodo odlični, z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij ali sprehajanju po idiličnih vaških potkah ter gozdičkih.

Kozorog

Pri telesnih aktivnostih bodite danes še posebej pozorni, da ne bi prišlo do raznih poškodb ali ureznin. Pazite tudi pri vožnji, prilagodite hitrost na cesti in bodite še dodatno pozorni v naseljih in v bližini otrok. Avto prej preglejte, da se vam ne bo kaj na poti pokvarilo, saj bi si ustvarili samo dodatne stroške. Pazite tudi na hrano in pijačo.

Vodnar

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi, ki bo okrepil vaše zdravje in vas pripravil na muhasto vreme.

Ribi

Hitro se boste prilagodili drugim, veliko boljše kot pa se bodo ostali vam. Danes boste polni razumevanja in topline. Sprejemali boste vse okoli sebe in pripravljeni boste pomagati. Ničesar tudi ne boste zahtevali, saj bo vaše bogastvo danes v dajanju in ne v jemanju. Zelo pohvalno, počutili se boste več kot odlično.