Oven

Danes se boste vzeli v roke in poskrbeli za to, da se boste počutili bolje. Zadnje čase ste bili osamljeni. Čas je, da pokličete prijatelje, ki jih že dolgo niste videli. Verjemite, tudi oni vas že pogrešajo in bodo vaše povabilo z veseljem sprejeli. Odmislite svoje težave in se prepustite dnevu, ki vam pripravlja presenečenje.

Bik

Danes boste zelo veseli. Prijatelji so skovali načrte za vas, vendar se jih ne bojte odpovedati. Vi potrebujete počitek in ne aktivnosti, ki jih predvidevajo prijatelji. Po službi pojdite v park in prisluhnite naravi, ki jo obožujete. To vas bo sprostilo in počutili se boste bolje. Zvečer si privoščite kopel in zgodaj odidite v posteljo.

Dvojčka

Danes vas čaka naporen dan. Namesto sprostitve imate ta popoldan drugačne načrte, ki bodo precej napornejši, kot ste si sprva zamislili. Ker boste utrujeni, boste bolj razdražljivi, kar bo privedlo do prepira s prijateljem. Veste, koliko vam ta oseba pomeni, zato ne bodite trmasti, ampak se pogovorite in bodite vi tisti, ki naredi prvi korak k spravi.

Rak

Dan bo minil zelo pestro. Želeli boste biti v krogu najbližjih, prav tako pa boste povsem odmislili delo. Dan izkoristite tako, da ga boste preživeli z družino in prijatelji. Odnosi bodo danes odlični, saj se boste potrudili razumeti vse okoli sebe. V posteljo se odpravite zgodaj, da si napolnite baterije za jutrišnji dan.

Lev

Dan bo nekoliko melanholičen. Opraviti boste morali neko obveznost, ki jo imate že dlje na grbi. Ne odlašajte več, saj meseci letijo, zato se je čim prej lotite. Proti večeru si boste lahko privoščili malce zabave in druženja s prijatelji. Pokazali boste, kako zelo ste jih pogrešali v zadnjem obdobju. Prav je, da si vzamete, kar potrebujete.

Devica

Dan ne bo potekal po pričakovanih načrtih. Vaše razpoloženje bo danes pozitivno, nadvse si boste želeli družbe, vendar nihče od prijateljev ne bo imel časa za vas, kar vas bo pahnilo v rahlo depresijo. Ne obremenjujte se s tem. Vzemite to kot čas zase, zato ga dobro izkoristite. Pojdite na sprehod ali si pripravite kopel, sprostite se in si povrnite moči.

Tehtnica

Izvedeli boste novico, ki vas bo presenetila, saj bo spremenila vaš življenjski slog. Potrebovali boste kar nekaj časa, da se boste nanjo navadili, vendar bo to pozitivna sprememba. V svoji družbi se boste zapletli v prepir z osebo, ki vam veliko pomeni. Morda bo to razlog za konec vajinega prijateljstva.

Škorpijon

Premišljevali boste o tem, kakšen pristop bi lahko ubrali pri ljudeh, ki vam želijo škodovati. Ostanite prijazni in to, kar ste. Pokažite svojo čustveno zrelost. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki si tega enostavno ne zaslužijo. Danes se boste odpravili na izlet. Potrebovali boste stik z naravo, saj vas je delo precej izmučilo. Privoščite si počitek!

Strelec

Čakajo vas finančne težave, saj niste bili pozorni na svoje izdatke v preteklem mesecu. Neodgovorno ravnanje se bo poznalo v prihodnosti, zato naredite finančni načrt. Dobro premislite o svojih prihodkih in izdatkih. Situacija ni videti preveč optimistična, vendar jo boste izboljšali.

Kozorog

Pozorni postanite na svoje počutje. Zaradi dela v preteklem obdobju ste izčrpani, težava pa je tudi v tem, da se ne prehranjujete zdravo. Poskrbite za pet obrokov na dan, zaužijte več sadja in zelenjave. Življenje si organizirajte tako, da vas bo manj obremenjevalo. Pomagalo bo že, če si boste obveznosti zapisali in nato sledili seznamu, saj ste trenutno pod velikim stresom.

Vodnar

Danes boste izvedeli prijetno novico, ki bo vaše življenje obrnila na glavo. Zaradi razburjenja boste tudi v svoji družbi zelo nervozni, kar bo šlo prijateljem v nos. Delite z njimi svoje veselje in pridobili jih boste na svojo stran. Vendar bodite pozorni na sovražnike, saj se jih je v tem času nabralo kar nekaj in želijo si, da bi vam spodletelo.

Ribi

Danes ne bo vaš dan, zato bodite previdni, kako se boste obnašali v družbi prijateljev, ki vam bodo želeli le dobro. Sporekli se boste s prijateljem, kar boste močno obžalovali. Izogibajte se resnim pogovorom, saj boste razdraženi in se boste hitro razburili. Umirite se, saj vas čaka prosto popoldne, ki bo pregnalo sive misli in slabo voljo.

