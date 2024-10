Oven

Vaša želja po izboljšanju lastne osebnosti in potreba po osebni rasti bo tokrat v ospredju dogodkov. Želeli boste izboljšati svoj življenjski stil in postati tudi bolj samostojni. Hrepenenje po uspehu ter samopotrditvi bo raslo in vas spodbujalo k novim spremembam, ki vam bodo zagotovile več ugodja v bližji prihodnosti.

Bik

Ne dovolite, da bi vas sitnosti spravile iz tira. Osredotočite se na potrpežljivost in poskušajte stvari sprejemati bolj hladnokrvno. Posvetite se meditaciji. Če boste potrpežljivost pridno vadili, se vam bo to vsekakor obrestovalo v prihodnosti. Močan instinkt vam bo povedal, da je skrajni čas, da začnete zase skrbeti na vseh področjih.

Dvojčka

Čeprav ne boste imeli slabe namere, bo vaš nastop vseeno nekoliko preveč impulziven in usmerjen v doseganje nekaterih ciljev, v katere še sami niste prepričani. Vaša skrita potreba po moči in nadzoru bo močno v ospredju. Danes bo zato velika verjetnost konfliktov in nesoglasji tudi na poslovnem področju.

Rak

To, da doživljate nekatere ljudi in dogodke kot samoumevne, se vam bo maščevalo. Zveste prijatelje ne smete pustiti daleč v ozadju. Raje se bolj potrudite in osvežite svoje odnose. Naučite se razlikovati plevel od pšenice in prihranite sebi marsikatero nepotrebno razočaranje. V nasprotnem vas bodo lahko tudi drugi nekoč potisnili v ozadje.

Lev

Če vam je nekdo nekoč storil nekaj žalega, bodite prepričani, da se bo to v bližji prihodnosti še kdaj zgodilo. Ne bodite preveč zaupljivi, ker današnji dan za to gotovo ne bo ravno pravšnji. Nekatere družinske zadeve bodo prišle v ospredje. Od vas se bo pričakovalo, da boste vzeli niti v svoje roke in do konca izpeljali igro.

Devica

Danes bo prišlo do nekega pomembnega srečanja ali soočenja. Ne bi smeli in verjetno tudi ne boste hoteli sedaj ostati sami. Poiščite pomoč drugih in dovolite jim, da vam svetujejo. Vsekakor se obrnite na strokovnjaka pa naj bo to iz zdravstvenih, osebnih ali poslovnih razlogov. Pozitiven učinek se bo poznal tudi v prihodnosti.

Tehtnica

Danes se posvetite druženju in se udeležite nekaterih družabnih aktivnosti. Izjemno boste atraktivni in poželi boste številne pohvale, kar vas utegne spraviti nekoliko v zadrego. Naučite se sprejemati komplimente in nikakor ne pripisujte tega egoizmu. Vedite, da bo vaša pripravljenost sprejeti kompliment laskala tudi tistim, ki komplimente dajejo.

Škorpijon

Prekinili boste sodelovanje z neko osebo, ki vas je v preteklosti že izkoristila. Prav zaradi tega boste zelo samozavestni in posledično tudi bolj ustvarjalni. Dokončno se bodo razblinile neke sanje v zvezi z osebo, ki vam ni bila namenjena. Nekaj časa boste zaradi tega potrti, a boste kmalu srečali novo osebo.

Strelec

Zelo boste razočarani nad nekim prijateljem, saj boste ugotovili, da energija, ki jo čutite vi, ni obojestranska. Mogoče vas bo nekoliko potrlo, vendar pa boste obenem spoznali, da vam bo to pomagalo pri notranjem razvoju. Vseeno se družite z drugimi prijatelji, saj vas ne bodo razočarali.

Kozorog

Padla bo neka dokončna odločitev, našli boste rešitev za vaše težave. Na dan bo prišla tudi neprijetna resnica ali pa boste razočarani nad neko osebo, ki ste ji preveč zaupali. Prav zaradi tega vam bo verjetno prijala predvsem tišina. Zavili se boste v samoto. Čaka vas neka sprememba ali krajše potovanje.

Vodnar

Razmislite o tem, da ste morda preveč nedostopni in preveč zaprti v svoj svet. Vedno bolj ste nepotrpežljivi. Ne morete prehitevati dogodkov, priti mora pravi čas. Nekoliko lažje vam bo, ko se boste domislili, da bi vam nekdo lahko pomagal na finančnem področju. Ponudili vam bodo neko poslovno sodelovanje.

Ribi

Še bolj boste osamljeni in imeli boste občutek, da so za to krivi drugi. Morda pa ste vi preveč nedostopni. Vključite se spet v pogovore z vašimi prijatelji. Zagotovo bodo veseli, ko vas bodo videli spet bolj pozitivne. Ne držite se ves čas kislo, saj bi zaradi tega lahko izgubili dobre prijatelje in potencialnega partnerja.