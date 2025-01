Oven

Danes boste v sebi zaznali željo po razčiščevanju vseh pomembnih stvari. Na delovnem mestu boste zbrani, vaša glava bo polna novih idej, ki vam bodo danes zagotovo prišle prav. V središče boste postavili določeno vprašanje, a ker ne boste našli odgovora, ne boste imeli mirnega spanca. Prav je, da si tudi danes privoščite počitek.

Bik

Potegnite občutek po varnosti iz vaših idealov in se sprostite s prijatelji. Nujno potrebujete spremembo. Vaša želja, da bi spremenili vaš način življenja, bo postala še bolj močna. Hrepenite po nečem novem, drugačnem, unikatnem. Želite si novega romantičnega razmerja.

Dvojčka

Danes boste razmišljali o svoji prihodnosti in o tem, kaj v življenju želite ustvariti. Želeli boste slediti svojim ciljem, toda žal boste že danes naleteli na ovire. Sprijaznite se, da se je potrebno boriti, zato ne vrzite puške v koruzo. Čutili boste, da se znova premikate nazaj. Ohranite svoj optimizem in spodbujajte sami sebe.

Rak

Bodite danes previdni pri poslovanju in financah. Danes se boste lahko ušteli. Če se boste zapletli v kakšno večje poslovanje, se boste lahko danes znašli na izgubi, zato pazite. V službi se izogibajte napakam, kajti prav danes boste podvrženi nepremišljenosti in površnosti. Zdravje: počutili se boste odlično. Vseeno namenite telesu več fizične aktivnosti.

Lev

Danes se boste počutili bolje. Edino vaša čustva vas bodo lahko danes vrgla iz tira, saj bodo danes zagotovo zelo intenzivna. Premislite, preden se boste spustili v prepir z bližnjimi. Na delovnem mestu boste ponovno zavladali v vsej svoji podobi, saj vam nikakršno opravilo ne bo povzročalo težav. Pazite le na odnose, ki bodo danes lahko zelo težavni.

Devica

Danes boste našli odlično rešitev za organizacijo določenega projekta. Nekaj stvari se bo zaradi tega povsem ustavilo, a ne pozabite na najbližje. Pričakujete lahko nekakšno dediščino ali drugo finančno pomoč. Povečal se vam bo apetit. Poskusite se prebiti mimo sladkarij in ne posegajte preveč po njih.

Tehtnica

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.

Škorpijon

Danes boste precej analitično razpoloženi in vsakič boste našli pravi razlog za dogodek, ki se bo pojavil na področju prijateljstva ali ljubezni. V resnici se boste želeli samo zavarovati. Morali bi biti boljši poslušalec kot pojasnjevalec vsega. Dober poslušalec je vedno dobrodošel.

Strelec

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Kozorog

Danes si boste želeli, da bi imeli malo več denarja, saj bi tako bilo vaše življenje lažje in bolj prijetno. A to je le mala iluzija. Pogosto sanjate o tem, kako bi bilo, če bi bili finančno bolj varni. Če bi bile vaše finančne težave izkoreninjene, bi vaše življenje bilo drugačno, a ni nujno, da lažje.

Vodnar

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Ribi

Vaš um bo danes deloval pospešeno. Dobili boste nove ideje in informacije, ki pa jih še ne boste mogli uporabiti, zato bi bilo dobro, če bi si vse zapisali. Saj si ne morete vsega zapomniti. Odpravite se tudi na sprehod ali na drugo rekreacijo, saj bo šlo za intelektualno preobremenitev, kar bi lahko povzročilo proizvajanje čezmerne živčne energije.