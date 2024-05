Astrološki znaki, ki pogosto menjajo partnerje

Strah pred stabilnostjo, povezanostjo in odgovornostjo nekatere ljudi požene iz odnosa, ko se jim zazdi, da ta postaja resen. To še posebej pogosto počnejo tisti, ki so rojeni v naslednjih štirih nebesnih znamenjih.

Dvojčka

Dvojčki imajo prirojeno radovednost, so izjemno družabni in vedno na lovu za novimi izkušnjami. Zaradi pustolovskega duha so nagnjeni k pogostemu menjavanju partnerjev, saj ves čas iščejo vznemirljivost, ki jo prinaša sveža zaljubljenost. V preveč predvidljivih in stabilnih zvezah se lahko začnejo počutiti ujete, zato je v odnosih z njimi ves čas določena negotovost.

Strelec

Tudi strelci so med znaki, ki se bojijo predanosti in stabilnosti. Slovijo po ljubezni do svobode in neodvisnosti, njihov strah pred izgubo svobode jim pogosto prepreči, da bi se močneje povezali s partnerjem in se posvetili dolgoročni zvezi. Ves čas iščejo naslednjo veliko pustolovščino, zaradi česar jim je težko obdržati stabilen in dolgotrajen odnos.

Vodnar

Vodnarji neredko kažejo strah pred intimnostjo in stabilnostjo. Cenijo svojo neodvisnost in se pogosto izogibajo globokim čustvenim vezem, zaradi česar se težko spustijo v stabilno in trajno zvezo. So intelektualci, ki radi razmišljajo in analizirajo, kar včasih privede tudi do čezmernega analiziranja odnosov, v katerih so, posledica pa je strah pred predanostjo in stabilnostjo.

Rak

Za razliko od prejšnjih treh znamenj so raki zelo čustveni ter iščejo varnost in stabilnost. Obenem pa se bojijo čustvenih ran, zaradi česar so pri vstopanju v zvezo zelo previdni. Če se jim zazdi, da njihova potreba po varnosti ne bo zadovoljena, se nemudoma umaknejo in zaprejo vase.