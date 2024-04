Najljubosumnejši znaki: ves čas sumijo, da jih partner vara

Rak

Raki so znani po svoji čustvenosti in občutljivosti, zelo se navežejo na svojega partnerja in se pogosto bojijo izgube bližnjih. Zaradi tega strahu pred izgubo pa pogosto postanejo pretirano oprezni in sumničavi, še posebej, če se ob partnerju ne počutijo čustveno varne. Raki so nagnjeni k branju med vrsticami in znake nezvestobe pogosto iščejo tudi tam, kjer jih ni.

Škorpijon

Škorpijon je še eno od nebesnih znamenj, znanih po intenzivnih čustvih. V razmerjih so izjemno strastni, pa tudi posesivni. Težko je pridobiti njihovo zaupanje, zaradi česar pogosto dvomijo v predanost svojih partnerjev. Občutljivi so na vse še tako majhne spremembe v partnerjevem obnašanju, ki si jih včasih napačno razlagajo kot znak prevare.

Devica

Device so znane po analitičnem razmišljanju in postavljanju visokih standardov tako sebi kot drugim. Pogosto secirajo in analizirajo podrobnosti na vseh področjih, tudi pri obnašanju svojega partnerja. Če stvari ne gredo po njihovih pričakovanjih, pa tudi ob majhnih nesoglasjih in spremembah rutine, začnejo hitro sumiti v svojega partnerja.

Ribi

Ribe so izrazito intuitivne in čustvene, zaradi česar so močno občutljive na ozračje, ki vlada v njihovem odnosu. Preveč časa posvetijo analizi čustev in dejanj svojega partnerja, obenem pa začutijo spremembe v njegovi čustveni dostopnosti, še preden te postanejo očitne, zaradi česar postanejo sumničave in negotove.