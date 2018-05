Zmagovalka Evrovizije: Še zdaj ne vem, kaj so mi napovedovale stavnice #video

Loreen je trenutno na obisku v Sloveniji. Foto: Bojan Puhek

Loreen se slovenska javnost spomni po dolgih temnih laseh, ko je bosonoga nastopila na velikem evrovizijskem odru v azerbajdžanskem Bakuju leta 2012. Danes je švedska pevka videti precej drugače, ostrigla si je lase in preostanek pobarvala na blond barvo.

Trenutno je v Ljubljani, kjer jo zvečer čaka nastop na Kongresnem trgu, saj je Slovenijo obiskala zaradi dneva Evrope in posebne kampanje #EUandME, ki neposredno nagovarja mlade Evropejce in jih ozavešča o možnostih, ki jim jih ponuja EU.

Bi jo sploh prepoznali? Foto: Bojan Puhek

V Maji Keuc vidi veliko sebe

Poleg nje bo nastopila tudi Maja Keuc, ki že pet let živi in ustvarja na Švedskem, Loreen pa občuduje že dlje časa. In ko je Loreen slišala Majino novo pesem Concrete, je tudi ona postala njena oboževalka.

"Sem velika oboževalka močnih ženskih izvajalk. Obožujem Grace Jones in vsako žensko, ki ima integriteto in lahko čutiš njihovo moč."

Tako kot Maja Keuc je tudi Loreen svojo pevsko kariero začela s pomočjo šova talentov, zato jo še toliko bolj občuduje, pravi.

"Če imaš sanje in natanko določen cilj, potem vzameš vsako dano priložnost, ki te lahko pripelje do tvojega cilja. Pa naj bo to tekmovanje ali ko spoznaš nekega producenta, karkoli. Najini začetki so bili podobni, mislim, da mi je zato tako všeč. Je borka. In ni imela tega privilegija, da bi ji nekdo kar položil pred noge vse priložnosti, borila se je za to, kar je dosegla."

Nastopiti v šovu talentov je zelo posebno. Si izvajalec in umetnik, hkrati pa zelo čustven. Nastopiš v tem šovu, kjer ti ljudje govorijo, ali si dober ali ne. Ampak saj ne obstaja "dobro" ali "slabo", gre samo za tvoj ali moj okus. Potrebne je veliko energije, moraš biti zelo bojevit. Ko vidim Amayo, v njej vidim veliko sebe, zato mislim, da je med nama posebna vez. In imam veliko spoštovanje do vseh izvajalcev, ki gredo na tekmovanje, saj zelo trdo verjamejo v svoje sanje. Je boleče in te izčrpa, a je hkrati zelo zabavno (nasmeh, op. p.).

Njena kariera se je začela v talent šovu, kjer se je veliko naučila. Foto: Bojan Puhek

Sama še vedno zelo dobro spomni prvega nastopa pred sodniki: "Razjezili so me (smeh, op. p.). 'Ne govorite mi, kaj lahko počnem in česa ne', to je bila moja prva misel. Ko je sodnik prvič ocenjeval moj nastop, tega nisem mogla razumeti, saj ima vsak svoje mnenje, in zakaj si on misli, da je njegovo mnenje toliko bolj cenjeno kot moje?"

A to tekmovanje jo je naučilo verjeti vase, biti močna in držati se svojih idej.

Ko je 2012 nastopila na Evroviziji, je ni zanimalo, kaj se piše o njej, zanimal jo je le njen nastop. Foto: Bojan Puhek

Med Evrovizijo je niso zanimale stavnice in zmaga

To se je za še kako dobro izkazalo na Evroviziji 2012, ko se je nepreklicno držala svojega vodila in ni dopustila, da bi karkoli zmotilo osredotočenost na nastop.

"Svoji ekipi sem postavila pravilo, naj se z mano sploh ne pogovarjajo o zmagi ali stavnicah. Niti mi ne govorite, kaj mediji pišejo o meni. Še danes ne vem, kaj so kazale stavnice in kaj so takrat o meni pisali mediji. Morala sem biti osredotočena na nastop in če začneš razmišljati o zmagi, potem to ni dobro. Osredotoči se na tisto, kar rad počneš, in to naredi najbolje kot lahko."

Zato tudi vsem, ki tekmujejo na šovih talentov ali si tega želijo, svetuje, naj se v to nikoli ne podajo z mislijo na zmago.

"Nehaj misliti na zmago. Če bi mi nekdo rekel, da hoče na tekmovanje samo zato, da bi zmagal, bi ga vprašala: zakaj? Ali si bolj želiš izvesti najboljši mogoči nastop?"

Če se na primer osredotočaš samo na slavo in nimaš prave strasti, potem bo to umrlo. Če imaš pravo strast, boš to počel še naprej. Kariera je kot življenje, kot razmerja ... Vse gre enkrat dol, potem gor, potem je lahko nevtralno. Moraš čutiti strast do svojega dela, če nimaš tega, nimaš nič.

Nocoj jo lahko vidite na Kongresnem trgu v Ljubljani. Foto: Bojan Puhek

