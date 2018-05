VIP vstopnice zate in tvoje prijatelje za najboljši žur v mestu

Oglasno sporočilo

Letos so Kurzschluss polnočna doživetja na vrsti že spomladi. 31. maja v Slovenijo prihajajo britanski alternativci Editors, naslednji dan pa se na željo fenov v mesto vrača nizozemski glasbeni producent in DJ Joris Voorn. Si ju želiš videti v živo? Ali še bolje – si ju želiš videti v živo skupaj s prijatelji in VIP tretmajem?

Zvezde v Ljubljani

Petčlanska superzvezdniška zasedba Editors, ki v glasbenem indie rock svetu deluje že več kot deset let, prvič prihaja v Kurzschluss. Eden izmed najpopularnejših indie-rock bandov na svetu bo glasbeno noč namenil svežemu albumu s pomenljivim naslovom Violence. Pevec in kitarist skupine Tom Smith ga je označil za brutalnega, ne zaradi zvoka in naslova albuma, temveč zato, ker s temo in z občutki nenačrtovano odraža današnji svet. Band v zadnjih letih zaseda headlinerska mesta na največjih svetovnih glasbenih festivalih.

Na željo Kurzschluss fenov se v Slovenijo vrača tudi nizozemski Joris Voorn. Joris je festivalski in klubski headliner s številnimi nagradami, ki jih je prejel za ustvarjalnost in predanost elektronski glasbi. V svojih setih mojstrsko prestopa meje med house in progressive ritmi ter velja za ime avantgardne elektronike. S svojo glasbo navdušuje tako alternativna "!underground" prizorišča kot velike plesne arene.

Oba žura lahko s pomočjo Mastercarda tudi zate postaneta neprecenljivo glasbeno doživetje. Mastercard bo za vsak dogodek omogočil 1 srečnemu nagrajencu 4 VIP vstopnice. Za še bolj nor žur bo nagrajenca in prijatelje na prizorišču čakala tudi rezervirana miza in steklenica pijače po izbiri.

Deli komad, s katerim se ogrevaš za žur, in si zagotovi nagrado

Kako do mamljivih vstopnic in nepozabnega VIP doživetja, ki ga omogoča Mastercard? Preprosto. Odpravi se na Facebook stran Kurzschluss in v objavo, kjer poteka nagradna igra za Neprecenljivo glasbeno doživetje z Editors ali Neprecenljivo glasbeno doživetje z Voornom prilepi komad, s katerim se ogrevaš za žur. Tistega, ki ga najraje poslušaš preden greš ven in te vedno pripravi na dolgo polnočno doživetje.

Sodeluješ lahko v nagradni igri za koncert skupine Editors ali žur z Voornom. Že veš, koga boš povabil na največji žur v mestu?