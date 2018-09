V Slovenijo prihaja Lenny Kravitz

Lenny Kravitz je pred kratkim izdal enajsti studijski album Raise Vibration. Tega bo predstavljal na svetovni turneji, ki jo začenja prihodnji teden. Najprej bo koncertiral v ZDA, prihodnje leto pa se podaja v Evropo. Za začetek evropskega dela turneje je izbral Slovenijo, 27. aprila bo tako nastopil v ljubljanski dvorani Stožice.

To bo Kravitzev drugi koncert v Sloveniji, leta 2004 je nastopil na Plečnikovem stadionu za Bežigradom. V Ljubljani bi moral nastopiti tudi leta 2009, a je koncert zaradi težav z grlom tik pred zdajci odpovedal.

Lenny Kravitz velja za enega od najbolj priljubljenih rock glasbenikov našega časa, v skoraj 30-letni glasbeni karieri je presegel okvire soula, rocka in funka ter jih iz 60. in 70. let preteklega stoletja pripeljal v sodobnost, so zapisali organizatorji ljubljanskega koncerta. Med drugim je prejel štiri zaporedne grammyje v kategoriji moškega rock izvajalca, s čimer je postavil svojevrsten rekord, med njegovimi največjimi uspešnicami pa so Let Love Rule, Mr. Cab Driver, Mama Said, It Ain't Over 'til It's Over, Believe, Stand By My Woman, American Woman, Are You Gonna Go My Way?, If You Can't Say No, Fly Away, I Belong To You in Where Are We Runnin'.

