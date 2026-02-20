Tako bo po viralnem koncertu skupine Coldplay unovčila ljubezenski škandal

Kadrovnica, ki je postala viralna po tem, ko so jo ujeli na t. i. kiss cam med koncertom skupine Coldplay, želi zdaj odmevni škandal obrniti sebi v prid.

Kristin Cabot, vodja kadrovskega oddelka podjetja Astronomer, lanskega julija ne bo nikoli pozabila. Takrat je namreč cel svet izvedel za njeno afero z generalnim direktorjem istega podjetja, Andyjem Byronom, saj sta se skupaj udeležila koncerta britanske skupine Coldplay, pevec skupine pa ju je nehote razkrinkal, ko so ju pokazali na velikem ekranu, na t. i. kiss camu.

Videoposnetek je nemudoma postal viralen, usule pa so se tudi kritike in žaljivke na račun para, saj naj bi bila oba poročena oziroma v zvezi. Kristin je kasneje razkrila, da je bila v času koncerta že samska, Andy pa se je moral zagovarjati pred ženo in celim svetom. Kasneje sta oba odstopila s položajev.

Kot kaže, pa bo Kristin zdaj škandal obrnila v svojo korist.

Kako je "prevzela nadzor nad svojo zgodbo"?

Sredi aprila bo namreč nastopila kot ena od govornic na konferenci PRWeek’s 2026 Crisis Comms Conference o kriznem komuniciranju v Washingtonu, kjer bo delila nasvete o tem, kako prebroditi javnomnenjsko nočno moro. Šlo bo za nekakšno predavanje na temo, kako je "prevzela nadzor nad svojo zgodbo", kjer bo govorila prav o enem največjih javnih ljubezenskih škandalov.

Z nastopom bo najbrž dobro zaslužila, saj vstopnica za konferenco stane skoraj 900 dolarjev (približno 740 evrov).

"Cabot je na lastni koži izkusila skrajnost javnega sramotenja, ki ga ženske že dolgo časa doživljajo, ko nanje posije negativna luč medijev, medtem ko se moški temu izognejo," piše v opisu dogodka, na katerem bo Kirstin delila, kako je prevzela vajeti svojega življenja in začela pisati novo zgodbo. Opis med drugim še razkriva, da je "bila travmatizirana in zato komaj kdaj zapustila svoj dom, njeni otroci so bili tarča spletnih napadov, sama pa je dala odpoved v službi, ki jo je imela rada. Začela je prejemati nenehen val sovraštva, nadlegovanja in številne grožnje s smrtjo. Ob soočenju z izjemno silovitostjo jeze, usmerjene proti njej, je začela dvomiti o njeni upravičenosti in o očitnih dvojnih merilih, ki so jih zagovarjali številni njeni spletni napadalci – večinoma ženske."

Ob tem so se še dodali, da "danes opozarja na škodljivost ritualnega javnega sramotenja ter si prizadeva bolje razumeti in popraviti kulturni pojav, ki brez zadržkov in neusmiljeno ruši druge, namesto da bi izbral prijaznost."

Foto: posnetek zaslona/TikTok

Po viralnem posnetku postala nezaposljiva

Sicer pa to ne bo prvič, da bo Kirstin javno spregovorila o škandalu. To je prvič storila decembra, ko je za časnik Time dejala, da za škandal krivi "slabe odločitve" in alkohol.

"Lahko bi me zadela strela, lahko bi zadela na loteriji ali pa bi se lahko zgodilo to," je dejala in dodala, da ni zvezdnica, ampak le mama iz New Hampshira. "Tudi če bi imela afero, se to nikogar ne tiče," je še povedala in dodala, da je zaradi viralnega posnetka postala nezaposljiva.

Na odru konference se ji bo pridružila tudi PR-strokovnjakinja Dini von Mueffling, ki jo je Kirstin najela za pomoč pri obvladovanju negativne javne pozornosti. Skupaj bosta predstavili kratkoročne in dolgoročne strategije, s katerimi je Kirstin prevzela nadzor nad javnim poročanjem o sebi in preoblikovala svojo zgodbo.

Preberite tudi: