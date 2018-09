Šok v Berlinu: Bono sredi koncerta popolnoma izgubil glas #foto #video

U2 so po poročanju CNN v Berlinu ta konec tedna nastopili dvakrat. Petkov koncert v Mercedes Benz Areni so izpeljali korektno, medtem ko se jim je sinočnji nastop popolnoma ponesrečil.

"Bil je v odlični formi, z njegovim glasom pred koncertom ni bilo nič narobe"

Priljubljeni pevec Bono Vox je namreč na sobotnem koncertu popolna izgubil glas. "Ne vemo, kaj se je zgodilo, posvetovali se bomo z zdravniki," so po odpovedanem koncertu sporočili člani zasedbe Adam Clayton, Larry Mullen in The Edge.

Poudarili so, da se vsem oboževalcem opravičujejo za ponesrečen nastop in predčasen konec koncerta. "Bono je bil v odlični formi, z njegovim glasom pred koncertom ni bilo nič narobe. Toda po nekaj pesmih je popolnoma izgubil glas," so poudarili.

Pevec zasedbe U2 Bono Vox je na koncertu v Berlinu popolnoma izgubil glas. Video: YouTube

Bono glas izgubil že na polovici druge pesmi

Na spletnih straneh, ki jih urejajo oboževalci skupine, se širijo informacije, da Bono ne ve, kaj se mu je včeraj zgodilo. "Izgubil sem svoj glas in ne vem, kaj naj naredim," pravi Bono, ki je brez glasu ostal že na polovici druge pesmi, uspešnice Beautiful Day.

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs - show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg — EFTM : 💻 + 🚘 + 🍷 (@EFTM) September 1, 2018

Oboževalci poročajo, da je pevec nato odpel še tretjo pesem, potem pa se je opravičil. Skupina se je odločila za odmor, potem pa je po 20 minutah na oder prišel eden od organizatorjev koncerta in publiko prosil za še nekaj potrpljenja. Po 20 minutah so koncert dokončno odpovedali.

U2 - Lights of Home // Berlin 2018-09-01 // few minutes later Bono lost his voice:-(. #U2Berlin #u2eiTour pic.twitter.com/fBwzWAT4fQ — Lukas Biba (@bibalukas) September 1, 2018

U2 so trenutno na turneji Experience + Innocence, v okviru katere bi morali v torek nastopiti v nemškem Kölnu. Ali bo razprodani koncert odpovedan in kaj se bo zgodilo z drugimi koncerti v okviru turneje, trenutno še ni znano.