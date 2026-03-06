Kam za vikend: rock spektakel, smeh brez filtra ali dan žena na konju?

Pred nami je konec tedna, poln močnih ženskih glasov, odrskih presežkov in navdihujočih zgodb. Od simfoničnega rock spektakla do komedij, ki brez zadržkov nastavijo ogledalo odnosom, ter dogodkov ob dnevu žena. Ne glede na to, ali si želite glasbenega vrhunca, gledališkega večera ali aktivnega dopoldneva, boste na zavihku Siol Dogodki našli idejo zase.

Foto: Ana Kovač

Prvi rock'n'roll spektakel z izključno ženskimi vokali obljublja večer, ki se bo zapisal v zgodovino domače glasbene produkcije. Na velikem odru se bo zbralo 12 izjemnih pevk, med njimi Alya, Neisha in Tinkara Kovač, ob spremljavi Simfoničnega orkestra Cantabile in pop-rock benda pod vodstvom dirigenta Roka Goloba. V enem trenutku bo na odru kar 77 glasbenikov in pevk – energija, ki jo je treba doživeti v živo. To bo edinstven šov, ustvarjen prav za ta oder in samo za en večer.

Predstava Kako se znebiti bodočega moža

Komedija o ljubezenskih zapletih, ki se odvijajo hitreje kot vlak brez zavor, prinaša obilico smeha in nepričakovanih preobratov. Silvija se po razhodu poda na lov za popolnim moškim – in ujame kar tri. Balkon, spalnica, nenapovedani obiski in kopica laži ustvarijo eksplozivno mešanico, ki vodi v neizbežno soočenje. Lahkotna, duhovita predstava ponuja uro in pol čiste zabave.

Foto: Matic Kremžar

Koncert Nine Pušlar

Po dolgem času se v Idrijo vrača ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, Nina Pušlar, in obljublja intimen, čaroben večer v Modri dvorani. Njeni koncerti slovijo po toplini, iskrenih čustvih in energiji, ki poveže občinstvo v en sam glas. Tokratni nastop bo še posebej oseben, saj se vrača v okolje, ki jo je vedno sprejelo z odprtim srcem. Idealen večer za romantičen zmenek ali glasbeno razvajanje.

Humanitarni dogodek Na noge! Za boljše življenje.

Pohod od Kamnice do Sv. Urbana združuje rekreacijo, dobrodelnost in srčnost. Dogodek že od leta 2012 spodbuja gibanje kot eno najpreprostejših poti do boljšega zdravja, hkrati pa vsako leto nosi tudi humanitarno noto. Tokrat bodo zbirali sredstva za bolno samohranilko iz Maribora. Koraki v hrib bodo tako šteli dvojno – za telo in za dober namen.

Foto: Shutterstock

LUV fest: HERituals na dan žena

Dan žena lahko začnete drugače – z vodeno jogo, refleksijo in sproščenim brunchem v prijetni ženski družbi. HERituals združuje gibanje, umirjanje misli in pogovor o ženskosti ter osebni moči. Dogodek je primeren za vse, tudi za tiste brez predznanja joge, saj je poudarek na dobrem počutju. Popoln jutranji ritual za razvajanje sebe ali skupno praznovanje s prijateljicami.

Predstava Lipiške jahalne šole

V Kobilarni Lipica bodo ob dnevu žena pripravili prav posebno predstavo Lipiške jahalne šole – prvič izključno z jahačicami. Eleganca lipicancev, harmonija gibov in vrhunska dresura bodo tradicijo predstavili v novi, poklonjeni luči ženskam. Dogodek bo dopolnilo tudi glasbeno presenečenje, ki bo zaokrožilo doživetje. Izlet, ki združuje kulturo, naravo in plemenito dediščino.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Predstava Odprti zakon

Provokativna komedija o dvojnih merilih in sodobnih partnerskih odnosih brez zadržkov odpira teme, o katerih mnogi le šepetajo. Ko mož predlaga odprti zakon – a le zase – se začne vrtinec ljubosumja, ega in nepričakovanih obratov. Ostrina humorja zadene naravnost v srž vsakdanjih zakonskih dilem. Predstava, ki vas bo nasmejala in hkrati dala misliti.

Predstava Ženske brez filtra

Pet žensk brez olepševanja spregovori o odnosih, staranju, starševstvu in strasteh – iskreno, neposredno in z veliko humorja. Na odru blestijo Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in Desa Muck, ki vsaka s svojo zgodbo ustvarijo mozaik sodobne ženske izkušnje. Filtre pustijo za Instagram, na odru pa kraljujeta surova resnica in smeh. Komedija, ob kateri boste odšli domov lažjega srca.