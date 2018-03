V Ljubljano prihaja eno glavnih imen sodobne klavirske glasbe

Vsebino omogoča Kino Šiška

Še preden bo aprila Šiškino Katedralo napolnil berlinski mojster Nils Frahm, bo v sklopu mednarodnega klavirskega praznika Piano Day Kino Šiška obiskal varovanec založbe Erased Tapes in nekdanji član koncertne postave Dancev Efterklang Peter Broderick. Praznovanje bo sicer s solo premiero na velikem odru odprl priznani domači skladatelj in pianist Rok Zalokar, tudi vodja svojega Rok Zalokar Tria, član zasedbe Kukushai in pobudnik Impronedeljkov.

Peter Broderick

PIANO DAY 2018: Peter Broderick in Rok Zalokar 29. 3. 2018 ob 20.00, Kino Šiška – Katedrala

Na 88. dan leta se bo Kino Šiška že tretjič pridružil svetovnemu projektu Piano Day, pobudi Nilsa Frahma, ki so jo med drugim podprli tudi Olafur Arnalds, Chet Faker, Four Tet. Letos boste lahko obiskovalci prisluhnili povsem novemu, novembra izdanemu albumu All Together Again Petra Brodericka.

Broderick, tudi sodelavec Frahma (Oliveray), Hainesa (Greg Gives Peter Space), Efterklang, Machinefabriek ter She & Him, ustvarja že več kot deset let, kot vsestranskega multiinstrumentalista pa ga glasba pogosto vodi v razne žanrske vode, od indie folka do orkestralne in solo piano glasbe.

Na tokratni izdaji za Erased Tapes je zbral kompozicije, ki jih je skozi leta napisal po naročilu – za poroke prijateljev, filme, modne revije, celo za plovbo s trajektom po Bosporju. Po dolgem času je spet sam poprijel za vsa glasbila, sam posnel in zmiksal ploščo in sam ustvaril celo naslovnico – prav zato je v novih skladbah, intimnih, brez odvečnega nastopaštva, čutiti njegovo zvedavost in ljubezen do glasbe.

Dovolj dober razlog, da praznujete praznik klavirja z njim in s Kinom Šiška?

Istega dne bo v Šiškini Katedrali nastopil tudi skladatelj in pianist Rok Zalokar. Ta je s svojim pristopom k ustvarjanju "naredi sam" vitalen člen tako rotterdamske kot ljubljanske glasbene scene, bodisi s svojim samostojnim udejstvovanjem bodisi v okviru svojega priznanega Rok Zalokar Tria, avantgardne pop skupine Kukushai, ki je svoj dolgometražni prvenec Fruitile predstavila lani v Šiški in na letošnjem MENT, ali zasedb Dvojina ter Vsemogočni mlin.

Med drugim je nastopil tudi na uglednem festival North Sea Jazz in prejel nagradi Erasmus Jazz Prize ter Jazzon, letos pa na njegovo pobudo v naši kavarni potekajo tudi Impronedeljki, redni ponedeljkovi "jam sešni". Na Piano Dayu bo Zalokar s solo nastopom predstavil povsem nov material.

POSEBNA PONUDBA – PIANO PAKET Z nakupom vstopnice Piano paket si zagotovite vstop tudi na koncert Nilsa Frahma 26. aprila 2018. Vstopnica Piano paket bo na voljo do vključno 28. marca 2018. Kupite jo lahko na tej povezavi. Organizacija: Kataman in Kino Šiška.

Nils Frahm

NILS FRAHM 26. 4. 2018, ob 20:00, Kino Šiška – Katedrala

Na oder prvič po treh letih

Nils Frahm, berlinski mojster sodobne klavirske glasbe, bo na svetovne odre stopil prvič po treh letih. Ena od prvih postojank njegove nove turneje pa bo ravno Šiška! Priznanemu glasbeniku, skladatelju in producentu ter pobudniku mednarodnega klavirskega praznika Piano Day smo lahko v Kinu Šiška nazadnje prisluhnili v okviru tria nonkeen aprila 2016.

Po ustvarjalnem premoru leta 2017 se Frahm z letom 2018 odpravlja na obsežno svetovno turnejo, poimenovano All Melody, na njegovem zemljevidu pa je tudi Kino Šiška. Predstavil se bo v solo izvedbi, obdan le s svojimi glasbili in čudovitimi melodijami.

Nils Frahm, varovanec priznane založbe Erased Tapes, velja za eno glavnih imen sodobne klavirske glasbe. Z glasbo se je srečal že zgodaj. V otroštvu se je učil igrati klavir in se prek tega začel poglabljati v sloge klasičnih pianistov iz preteklosti, pa tudi sodobnih skladateljev. Danes je eden najbolj cenjenih in vse bolj oboževanih modernih avtorjev, ki povezuje svetove klasične in popularne glasbe, akustike in elektronike ter navdušuje tako resne kritike kot novodobne hipsterje, pišejo organizatorji Kino Šiška in društvo Kataman.

"Hipnotično in prekrasno"

S svojim spajanjem stoletja starega inštrumenta in modernih elektronskih smernic prevzame tako ljubitelje klasične glasbe kot privržence klubskih noči – zadnje je "razplesal" tudi v okviru navdušujočega nastopa Boiler Room na odprtju festivala Dimensions v starodavni puljski Areni leta 2014. Samo njegova solo diskografija šteje več kot deset kritiško hvaljenih izdaj, v svoji karieri pa je med drugim sodeloval tudi z glasbeniki, kot so Woodkid, Òlafur Arnalds, DJ Koze, Anne Müller in Machinefabriek.

Vnovičnega obiska umetnika, čigar delo je Pitchfork opisal kot hipnotično in prekrasno, se veselimo že zdaj!