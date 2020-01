Elvisova sestrična: Ljudem po svetu je segel do srca #video #foto

V prestolnici je te dni na ogled prav posebna razstava, ki na ogled postavlja kar 400 osebnih predmetov kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja. A to še zdaleč ni vse, pri nas se mudijo tudi Elvisovi sodelavci glasbeniki in njegova sestrična Donna Presley, ki je razstavo tudi uradno odprla.

Ta teden boste na svoj račun zagotovo prišli vsi goreči oboževalci pokojnega Elvisa Presleyja, ki bi v začetku tega meseca praznoval 85. rojstni dan. Ob obletnici njegovega rojstva je tako slovenska zasedba Sam's Fever, ki že več let v lastni interpretaciji preigrava njegove skladbe, v Slovenijo pripeljala glasbenike, ki so z njim snemali v studiih in igrali na koncertih, ter njegovo sestrično Donno Presley.

Poleg tega je v prestolnici, natančneje v dvorani Pionirskega doma, do četrtka na ogled prav posebna razstava, ki jo je postavil Elvisov velik oboževalec iz Nemčije Andy Schröer in ki na ogled postavlja kar 400 njegovih osebnih predmetov.

"Na razstavi lahko vidite osebne predmete, ki jih je Elvis kupil in nosil, ko je bival v Nemčiji, ob vrnitvi domov pa je določene stvari pustil tukaj. Njegov velik oboževalec Andy Schröer, ki prihaja iz Nemčije, je veliko teh stvari kupil in zbral, ker je močno povezan tudi z Memphisom in Nashvillom ter z osebami, ki so osebno poznale Elvisa, pa je kar nekaj predmetov pridobil tudi od tam. Veliko je tudi takšnih stvari, ki so mu jih prodali Elvisovi sodelavci glasbeniki. Skratka vse, kar je razstavljeno, so originali," nam je pojasnil Samuel Hudl, pevec in ustanovitelj skupine Sam's Fever, ki je gostitelj in organizator dogodkov v tem tednu.

Razstavo Elvisovih osebnih predmetov je uradno odprla njegova sestrična Donna Presley, ki je o svojem pokojnem bratrancu povedala, da ni bil le izjemen umetnik, ampak tudi izjemen človek, ki se je znal na prav poseben način dotakniti src ljudi.

Slovenska zasedba Sam's Fever sicer v čast Elvisovega 85. rojstnega dneva v tem tednu pripravlja kar tri dogodke, povezane s kraljem rock'n'rolla. Poleg že omenjene razstave njegovih predmetov bo nocoj v Austria Trend Hotelu poseben dogodek Talk Show – Meet & greet z glasbeniki, ki so v sedemdesetih letih nastopali in snemali v studiih z Elvisom, ter z Elvisovo sestrično Donno Presley.

"Temu druženju bo sledil koncert skupine Sam's Fever z gosti. Lahko povem, da bo naš posebni gost Oto Pestner, ki je prav tako velik oboževalec Elvisa. No, jutri je potem na vrsti še veliki koncert, kjer bo naša skupina predstavila nov album z imenom Fever in kjer bodo nastopili Elvisovi glasbeniki," o pestrem glasbenem dogajanju še pojasni Samuel Hudl.