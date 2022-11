Balla oziroma Takeoffa je nekdo v glavo oziroma bližino glave ustrelil na kegljišču 810 Billiards & Bowling Houston ob 2.30 po lokalnem času, poroča portal TMZ. Do uporabe strelnega orožja je po do zdaj znanih informacijah prišlo zaradi spora med dvema skupinama obiskovalcev kegljišča.

Ob Takeoffu, ta je bil ena od dveh oseb, ki sta utrpeli strelne rane, je bil njegov bratranec Quavo (Quavious Keyate Marshall), še eden od članov skupine Migos, ki je zaradi samostojnega sodelovanja s številnimi znanimi pevci na svetovni sceni precej bolj znano ime. Quavo ni bil ranjen.

Gre že za tretjo odmevno smrt v svetu hiphopa v zadnjih dveh mesecih. Konec septembra je v 60. letu umrl legendarni ameriški raper Coolio, ki je bil najbolj znan po uspešnici Gangster's Paradise. Vzrok njegove smrti je bil najverjetneje zastoj srca. Dva tedna prej je bil v restavraciji v Los Angelesu ustreljen 30-letni raper PnB Rock, ki je bil bolj kot po samostojnih projektih znan po sodelovanju z vrsto vplivnih glasbenikov, kot so Ed Sheeran, Chance the Rapper, Pop Smoke, Wiz Khalifa, 2 Chainz in Young Thug.

Družinski projekt, ki je postal svetovna uspešnica

Rap skupina Migos je obstajala od leta 2008, ustanovili pa so jo trije sorodniki, takrat še najstniki, ki so kasneje zasloveli z vzdevki Quavo, Takeoff in Offset.

Do zdaj so izdali štiri albume, vsak od njih pa ima tudi samostojno glasbeno kariero. Za njihov največji hit velja pesem Bad and Boujee, ki je izšla 28. oktobra 2016 in se zavihtela na vrh številnih lestvic, tudi splošne Billboardove, ki že dolgo velja za merilo uspešnosti. Zaradi besedila in uporabe v številnih viralnih videoposnetkih je pesem postala tudi popkulturni fenomen. Uradni videospot za Bad and Boujee ima na YouTubu več kot milijardo ogledov.