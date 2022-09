Umrl raper Coolio, avtor uspešnice Gangsta's Paradise

Raper Coolio, čigar pravo ime je bilo Artis Leon Ivey Jr., je v sredo umrl na domu svojega prijatelja. Imel je 59 let.

Kot je za ameriške medije povedal raperjev dolgoletni menedžer Jarez Posey, so ga našli neodzivnega na tleh kopalnice. Vzrok raperjeve smrti še ni znan, TMZ pa navaja, da policija na kraju dogodka ni našla prepovedanih drog. Njegov menedžer je medtem dejal, da je najverjetneje šlo za srčni zastoj.

Coolio je leta 1995 zaslovel s skladbo Gangsta's Paradise, ki je bila osrednja pesem filma Nevarna srca (Dangerous Minds) z Michelle Pfeiffer. Brezčasna uspešnica je priljubljena tudi skoraj 30 let pozneje, pred kratkim je na platformi Spotify presegla milijardo poslušanj.

V svoji karieri, ki je trajala štiri desetletja, je Coolio posnel osem studijskih albumov z vrsto uspešnic, med njimi Fantastic Voyage, Rollin' With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) in Too Hot.

Aktiven je bil vse do smrti, bil je namreč sredi turneje z drugimi zvezdniki 90. let, kot sta Vanilla Ice in Young MC, pred le nekaj dnevi so nastopili v Teksasu.

Ob novici o smrti Coolia se vrstijo poslovilna sporočila njegovih glasbenih kolegov. "Gangsta's paradise. Počivaj v miru," je zapisal Snoop Dogg in objavil skupno fotografijo s Cooliom, posneto na snemanju videa za skladbo Gangsta Walk, ki sta jo posnela skupaj.

"Žalostna vest. Iz prve roke sem spremljal preboj tega človeka na vrh industrije," je sporočil Ice Cube, MC Hammer pa je Coolia opisal kot "enega najprijaznejših tipov, kar sem jih poznal".