Srbi zbirajo podpise za prepoved nastopanja bosanskega zvezdnika

Potem ko je bosansko-hercegovski pevec Dino Merlin v nekaj dneh razprodal tri koncerte v srbski prestolnici in napovedal še četrtega, so njegovi nasprotniki začeli zbirati podpise za prepoved njegovega nastopanja v Srbiji, poroča Radio Svobodna Evropa.

Spletno peticijo je do 27. julija podpisalo okoli 18.700 ljudi.

Izjave proti Srbiji že večkrat zanikal

Razlog za prepoved naj bi bile Merlinove izjave proti Srbom med vojno na območju nekdanje Jugoslavije. Glasbenik je obtožbe in izjave, ki mu jih pripisujejo, že večkrat zanikal. "Nikoli nisem rekel, da kogarkoli sovražim. Ta glagol pri meni ne obstaja. Gre za neresnico. Večina stvari, ki se pišejo o meni, je popolnoma izmišljena," je leta 2011 v oddaji Večer z Ivanom Ivanovićem dejal Merlin.

Vstopnice za njegov prvi koncert v Beogradu, previden za 18. november, so pošle 26. julija. Dan pozneje se je na več proruskih desničarskih kanalih pojavila spletna peticija, v kateri so zahtevali prepoved njegovih nastopov v Srbiji. Avtorji peticije so poleg njegove fotografije, na kateri je bil napis "nezaželen", zapisali nekaj njegovih domnevnih izjav iz 90. letih prejšnjega stoletja, ki jih je Merlin že večkrat zanikal.

Leta 2011, na njegovem prvem nastopu v Srbiji po vojni, pa tudi leta 2015 je bil tarča nasprotnikov, ki so zahtevali, da se mu prepove vstop v Srbijo. Oba koncerta sta minila brez incidentov.

Merlin je Bosno in Hercegovino dvakrat zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije. Leta 2011 je s pesmijo Love in Rewind osvojil končno šesto mesto, kar je druga najboljša evrovizijska uvrstitev te države doslej. Foto: Guliverimage

Bosno in Hercegovino dvakrat zastopal na Evroviziji

Vstopnice za tri novembrske koncerte Dina Merlina v beograjski Štark Areni, ki sprejme do 20 tisoč obiskovalcev, so razprodali v nekaj dneh. Zdaj je glasbenik napovedal še en koncert, katerega vstopnice bodo začeli prodajati v petek. Cene vstopnic se gibljejo med 25 in 55 evri.

Dino Merlin, čigar pravo ime je Edin Dervišhalidović, velja za najbolj znanega bosanskega glasbenika in enega največjih zvezdnikov na Balkanu. Na glasbeni sceni je od leta 1983, ko je ustanovil glasbeno skupino Merlin, s katero je izdal pet albumov. Po letu 1991 je samostojno izdal še osem albumov. Bosno in Hercegovino je kar dvakrat zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije. Prvič leta 1999 s pesmijo Putnici, ko je osvojil končno sedmo mesto, in drugič leta 2011 s pesmijo Love in Rewind, ko je osvojil končno šesto mesto.

Preberite tudi: