Slovenski glasbeniki na hrvaškem festivalu osvojili številne nagrade

Na hrvaškem glasbenem festivalu Marco Polo Fest, ki se vsako leto odvija na otoku Korčula, so bili letošnje leto uspešni tudi slovenski glasbeniki.

Na Marco Polo Festu 2021, dvodnevnem glasbenem festivalu zabavne glasbe in vina, ki na Korčuli poteka že od leta 1996, so letos nastopili tudi slovenski glasbeniki, ki so prejeli številne nagrade.

Pevec Robert Ficker, ki se je predstavil s skladbo Mjesečina, je prejel nagrado za najboljšega mednarodnega izvajalca festivala.

Avtor glasbe in aranžmaja za pesem Mjesečina je slovenski glasbenik Alex Volasko, mož priljubljene mlade pevke Saše Lešnjek. Pevec Ficker pa to jesen pripravlja že novo pesem z naslovom Hvala ti, more, za katero bo posnel tudi videospot na otoku Cresu, poročajo Slovenske novice.

Kot poroča omenjeni medij, je bilo na letošnjem festivalu predstavljenih 22 najboljših skladb, nastopili pa so tudi znani hrvaški glasbeniki in različne dalmatinske klape.

Na festivalu se je predstavila tudi skupina Sinji galeb, ki jo sestavljata Nataša Adamič in Saša Kostić. Za pesem Ljubav je pobijedila sta na letošnjem festivalu prejela kar tri nagrade, in sicer prvo nagrado žirije, prvo nagrado družbenih omrežij in nagrado za najboljše besedilo.

Nataša Adamič in Saša Kostić pojeta v duetu. Foto: osebni arhiv

"Najini vtisi s festivala so zelo lepi. Ozvočenje in ambient sta bila vrhunska, najino največje presenečenje pa je bila seveda trojna nagrada," sta povedala pevca skupine Sinji galeb in dodala, da je bil nastop na festivalu čudovita izkušnja.

Besedilo, ki je bilo nagrajeno, je napisala Vesna Anderlič, pevca pa sta razkrila, da so ju na Korčuli povabili, da bi naslednje leto dlje časa nastopala v Veli Luki.

