Kaj bi se lahko slovenski festivali naučili od hrvaških #video

Najbolj odmevni in vabljivi za tujce so še vedno festivali ob Soči. In če smo nekoč pri nas imeli na voljo le kakšne tri, so se festivali zdaj že tako razmahnili, da je odločitev, katerega se udeležiti, precej težka. Novinarka Planeta Kaja Flisar je preverila, ali lahko festivali v Sloveniji konkurirajo velikanom iz tujine.

Od Rock Otočca do Metal Days

Pisalo se je leto 2005, ko so se ljudje množično metali v blato. Med slovenskimi festivali je kraljeval Rock Otočec. Ob reko Krko je devet let vsak začetek julija privabil več kot 10 tisoč ljubiteljev rocka.

S podobno dolgim statusom se mu ob bok postavljata OverJam Reggae Festival in Metal Days. Zadnji ima že 16-letno tradicijo. V Slovenijo privablja tujce z vseh koncev sveta, večina je povratnikov. Čeprav se število prebivalcev, Tolmin jih ima 3.300, v dneh festivala kar štirikrat poveča, domačini dogodek pozdravljajo.

Festivali spreminjajo hrvaška mesta v turistične destinacije

Da so lahko festivali odlična priložnost za rast turizma, dokazujejo na Hrvaškem, kjer so takšni dogodki zelo poslovno učinkoviti. S projektom se ukvarjajo ministrstva, župani ga ne spustijo iz mesta. Festival Ultra je v sedmih letih spremenil Split v močno turistično destinacijo. Podobno se je zgodilo z Zrćami, kjer želijo z množičnega potrošništva doseči višjo raven.



Nam to za zdaj še ne uspeva. Razen omenjenih treh imajo festivali precej kratko življenjsko dobo. Mesta pa iz njih ne znajo zvabiti vsega potenciala. Pa čeprav imamo (tujcem) veliko ponuditi.