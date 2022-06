Slavna K-pop skupina BTS se razhaja

V sporočilu, predstavljenem med posnetkom Dinner Party, ki so ga objavili včeraj, je glavni pevec Jeon Jeongguk oboževalcem povedal: "Z nami ste bili skoraj deset let. Vsak si bo zdaj vzel nekaj časa zase, da se bo zabaval. Obljubimo, da se bomo nekega dne vrnili še bolj zreli, kot smo zdaj."

Novica sicer ni popolno presenečenje, saj je J-Hope pred kratkim napovedal, da pripravlja solo album in da se drugi člani skupine prav tako posvečajo svoji lastni glasbi.

Člani skupine so oboževalcem zagotovili še, da bodo pred obljubljeno ponovno vrnitvijo pripravili nekaj manjših sodelovanj.

Skupino so ustanovili leta 2010

Skupina BTS je sedemčlanska fantovska skupina, ki jo je leta 2010, ko so bili vsi fantje še v najstniških letih, ustanovil izvršni direktor in ustanovitelj Big Hit Bang Si-Hyuk. Skupino sestavljajo pevec Kim Seokjin (Jin), raper Min Yoongi (Suga), raper, glavni plesalec in koreograf Jung Hoseok (J-Hope), vodja skupine in raper Kim Namjoon (RM), pevec Kim Taehyung (V) ter pevca, plesalca in koreografa Park Jimin in Jeon Jungkook.

Med njihovimi najbolj poznanimi pesmimi so Dynamite, Butter in Permission to Dance.