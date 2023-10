Rocker pokazal sledi "bojnih ran" s koncerta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bobnar Travis Barker si je na koncertu očitno dal duška in si pri tem na bobnih poškodoval prste na levi roki.

Travis Barker, bobnar skupine Blink-182 in mož Kourtney Kardashian, je delil fotografijo svojih okrvavljenih prstov s koncerta v Manchestru, kjer je nastopal z zasedbo.

Bobnar Travis Barker je s svojo skupino Blink-182 v nedeljo nastopal v Manchestru, na koncertu pa je dobil tudi nekaj ran, najverjetneje so te nastale ob udarcu roke v bobne oziroma natančneje v činele.

Letos si je že poškodoval prst, imel pa je tudi covid in druge zdravstvene težave

Fotografijo okrvavljene roke je 47-letni Barker delil na svojem profilu na Instagramu. Na tej se vidijo s krvjo prepojeni številni medicinski trakovi, s katerimi si je očitno že med koncertom poskušal zaustaviti krvavitev. Bobnar si je močno poškodoval kožo na prstu, ko je stopil z odra, pa se mu je kri že posušila. Poškodba mu je na levi hlačnici črnih hlač pustila tudi velik rdeč madež.

A ponedeljkova poškodba Barkerja na nastopu s skupino v Manchestru je bila manjša. To namreč ni bila njegova edina poškodba letos, saj je februarja glasbenik priznal, da si je "tako grdo zlomil prst, da ga je izpahnil in si strgal vezi". Zaradi omenjene poškodbe je moral tudi na operacijo. Septembra je bobnar preboleval tudi covid in imel kup drugih zdravstvenih težav, poroča PageSix.

Barkerja kmalu čaka rojstvo tretjega otroka

Znani glasbenik pa si bo kmalu lahko oddahnil, saj ga do konca turneje s skupino čaka le še teden dni koncertiranja, potem pa zasedba vsaj do februarja 2024 ne bo imela nastopov. Tako se bo lahko Barker kmalu povsem posvetil vlogi očeta, saj bo dobil že tretjega otroka. Novega člana družine pričakuje s 44-letno zvezdnico resničnostnih šovov in članico klana Kardashian Kourtney Kardashian.

Tudi Barkerjev najstarejši sin, 20-letni Landon, ki ga ima Travis z nekdanjo ženo Shanno Moakler, že sledi očetovim stopinjam in je tudi sam nadobudni bobnar. Nazadnje je nastopil v El Rey Theatre v Los Angelesu, že prej pa je obiskoval očetove koncerte in dogajanje na odru spremljal od blizu.

