V soboto so v Ziggo Dome, največji prireditveni dvorani v Amsterdamu, priredili prav poseben dogodek - prvo množično plesno zabavo po začetku pandemije covid-19.

V dvorani, ki lahko sprejme do 17 tisoč ljudi, se je tokrat zbralo 1.300 plesa željnih posameznikov, ki so se zabavali ob glasbi vrste nizozemskih didžejev, kot so Sunnery James, Ryan Marciano in Sam Feldt.

Poglejte:

"Bilo je neverjetno, počutil sem se kot otrok. Ko sem prihajal v dvorano, sem kar skakal in kričal," je za Reuters pred svojim nastopom dejal Sunnery James, "upam, da bomo oblastem po svetu dokazali, da so takšni dogodki mogoči."

Sobotna zabava namreč ni bila le zabava, ampak je bila tudi poskus, s katerim poskušajo ugotoviti, kako bi lahko na varen način prirejali takšne dogodke.

Foto: Reuters

Vsi udeleženci so morali največ 48 ur pred dogodkom opraviti test na koronavirus (in biti negativni), še enega pa naj bi opravili pet dni po dogodku in tako preverili, ali se niso morda okužili.

Na samem dogodku so jih razdelili na šest skupin, ki so dobile različna navodila glede medosebne razdalje, nošenja zaščitnih mask in splošne svobode gibanja. S podatki o njihovem obnašanju in morebitnih okužbah na dogodku bodo poskušali oblikovati smernice za varno prirejanje tovrstnih dogodkov v prihodnje.

Foto: Reuters

To je bil sicer le del širšega eksperimenta, ki ga podpira nizozemska vlada in s katerim želijo ugotoviti, kako bi bilo mogoče na varen način spet prirejati različne dogodke: od takšne plesne zabave do poslovne konference, nogometne tekme in komične predstave v gledališču.

Oglejte si še: