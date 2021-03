Kulture željni prebivalci japonskega mesta Nagoja lahko zdaj svoj odmerek dobijo brez strahu pred okužbo s koronavirusom. V gledališču Moonlight Mobile Theater so namreč postavili inovativen oder, obkrožen s separeji, v katerih ločeno sedijo posamezni gledalci, predstavo pa gledajo skozi reže in line.

"Namenoma smo ustvarili tako majhne odprtine," je za Reuters povedal umetniški direktor gledališča Nobujoši Asai in pojasnil, da so gledalce s tem na nek način prisilili, da se osredotočijo na nastopajoče in se vživijo v predstavo.

Poglejte:

Principa, ki spominja na erotične t. i. "peep showe", so se domislili lani, potem ko so morali zaradi izbruha koronavirusa odpovedati večino predstav. Odkar so decembra začeli nastopati na novem odru, so razprodali popolnoma vse predstave.

Novi oder s seboj prinaša občutno več dela, je še povedal Asai, za postavitev in redno razkuževanje potrebujejo dvakrat več osebja, na eni predstavi pa lahko gostijo največ 30 gledalcev, kar je le delček občinstva pred pandemijo.

Ta poslovni model je daleč od vzdržnega, je priznal umetniški direktor, a se jim zdi pomembno, da nadaljujejo delo. "Če bi odnehali, bi umetniki ostali brez prostora za ples in igro. Na ta način pa želimo občinstvo počasi spet pripeljati nazaj v gledališče."

Oglejte si še: