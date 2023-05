Priljubljena skupina iz 90 let se poslavlja #foto

Kanadska skupina Sum 41 je sporočila, da se po 27 letih delovanja razhajajo. Skupina je nastala leta 1996, med njihovimi največjimi uspešnicami pa je pesem In Too Deep.

"Biti v skupini Sum 41 od leta 1996 nam je prineslo nekaj najlepših trenutkov v naših življenjih. Neskončno smo hvaležni vsem našim oboževalcem, tako starim kot novim, ki so nas podpirali ne glede na vse. Težko je opisati ljubezen in hvaležnost do vas, zato smo želeli, da to najprej slišite od nas," so na svojem profilu na Facebooku zapisali člani skupine.

In dodali: "Skupina Sum 41 se razhaja. Končali bomo vse napovedane koncerte v tem letu, veselimo pa se tudi izida novega in zadnjega albuma Heaven :x Hell. Za zdaj se veselimo, da bomo videli vse vaše obraze in kaj nam bo prinesla prihodnost. Hvala za zadnjih 27 let skupine Sum 41."

Med njihovimi največjimi hiti je pesem In Too Deep

Skupino Sum 41, ki jo lahko v naši bližini še zadnjič v živo ujamete 11. maja na koncertu v Opatiji na Hrvaškem, danes sestavljajo Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker in Frank Zummo. V 27 letih delovanja so izdali pet studijskih albumov in prejeli številne nagrade, med drugim za skupino in album leta.

Med njihovimi največjimi hiti so pesmi In Too Deep, Fatlip in Still Waiting.

Preberite tudi: