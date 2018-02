Plavi orkestar navdušil razprodane Stožice #foto

Foto: Bruno Sedevčič

V največji dvorani v Sloveniji je množica oboževalcev skupaj s Plavim orkestrom pela že skorajda ponarodele hite, kot so Goodbye teens, Suada, Kad ti ljubav ime prozove, Bolje biti pijan nego star in Ako su to samo bile laži, Plavci pa so znova dokazali, da so fenomen, ki je blizu tako starejšim kot mlajšim generacijam.

Na turneji Everblue bo skupina v soboto koncertirala tudi v Domu sportova v Zagrebu, posnetki tako s koncerta v Ljubljani kot v Zagrebu pa bodo izdani na prvem live albumu Plavega orkestra. "S to turnejo smo hoteli skleniti krog. Nikoli nismo imeli albuma v živo, zdaj pa bo nastal s te turneje," je v intervjuju za Siol.net dejal frontman Saša Lošić - Loša.

Ali se bodo po turneji Plavci še kdaj vrnili? Nikoli ne recite nikoli. Oziroma kot je za Siol.net dejal Loša: "Patetično se mi sliši turnejo oglaševati kot zadnjo, to je marketinški trik. A glede na to, da so premori med našimi turnejami vse daljši in lahko naslednji traja tudi 20 let … No, dobro, Mick Jagger je pri teh letih še vedno na odru."

Foto: Bruno Sedevčič Foto: Bruno Sedevčič

