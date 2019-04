Od alternativke do barbike: pevka si ni več podobna #video

V 90. letih in na začetku novega tisočletja je zažigala kot pevka skupine No Doubt, pozneje je uspešno skočila tudi v samostojne vode, ves čas pa je s svojim prepoznavnim slogom veljala za modno ikono. Če sklepamo po najnovejših fotografijah, pa je Gwen Stefani v zadnjem času pretiravala z lepotnimi popravki.

"Hvala za Barbie pričesko," se je Gwen Stefani v sredo na Instagramu zahvalila svojemu frizerju, ki jo je uredil za podelitev Country Music Awards, kjer je spremljala svojega partnerja, country glasbenika Blaka Sheltona.

Njeni sledilci so ob fotografiji množično ugotavljali, da ob njeni pričeski tudi njen obraz vse bolj spominja na plastično lutko. "Kaj si storila z obrazom?", "Gwen, vsi smo opazili, da si pri ustnicah pretiravala s polnili" in "Tistemu, ki ti je 'naredil' ustnice, bi morali vzeti licenco" so le nekateri od zgroženih komentarjev, ki so se vsuli ob fotografiji.

Gwen Stefani nekoč in danes:

Danes 49-letna Gwen Stefani sicer velja za modno ikono, že vse odkar je v 90. letih zaslovela kot pevka skupine No Doubt. V 90. letih je v svojem prepoznavnem slogu elemente punka kombinirala z močno naličenimi ustnicami ter pobeljenimi lasmi in tankimi obrvmi v stilu hollywoodskih zvezd iz 20. in 30. let, vse od takrat pa je bilo eksperimentiranje in kombiniranje različnih modnih slogov njen zaščitni znak.

V zadnjem času je sicer manj glasbeno aktivna, nazadnje je leta 2017 izdala album božičnih pesmi, sicer pa je kot sodnica oziroma mentorica sodelovala tudi v pevskem resničnostnem šovu The Voice.

Preberite še: