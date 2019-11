Oboževalci protestno zapustili koncert: Tako slabega nastopa pa še ne! #video

Nastop Janet Jackson v avstralskem mestu Brisbane ni šel po načrtih. Ozvočenje je bilo slabo, pevka je pela na plejbek, ne v živo, poleg tega skorajda ni sledila besedilu skladb, pravijo obiskovalci dogodka. Številni so jezni in razočarani celo zapustili prizorišče.

53-letna zvezdnica je skupaj s še nekaj drugimi izvajalci nastopila na velikem koncertu r'n'b glasbe v mestu Brisbane v Avstraliji. Njeni zvesti oboževalci so komaj čakali, da njihova priljubljena pevka stopi na oder, a že pri prvi skladbi doživeli hudo razočaranje.

"Ko je na oder stopila Janet Jackson, se je zgodila prava katastrofa," je za Daily Mail povedal eden od obiskovalcev dogodka. "Zvenela je obupno. Nekaj trenutkov je pela in nato počela kar neke druge, naključne stvari."

One horrible performance. https://t.co/5X7WDSoqIY — OK BOOMER💥2020 IG FISA REPORT [4K] (@BOOMER4K) November 17, 2019

Kmalu za tem, ko je odprla usta, je bilo namreč jasno, da ne poje v živo, temveč na plejbek. Ob tem je bil zvok na koncertu predvajanih skladb zelo slab, Jacksonova pa je komaj sledila besedilu in se zelo slabo pretvarjala, da prepeva v živo.

Mnogi so zato razočarani začeli zapuščati prizorišče, kar je eden od obiskovalcev tudi posnel in objavil na Twitterju:

Everyone left hahaha sad to Janet Jackson pic.twitter.com/wDTXzelTsN — jonomalo (@Smackyourface1) November 17, 2019

Podobno se je Janet zgodilo že pred desetimi dnevi, ko je nastopila v avstralskem mestu Perth – prav tako na festivalu, kjer so sodelovali še drugi izvajalci. Tam je bila tudi 34-letna Pamela Lewis.

"To je bil najslabši nastop tega večera oziroma verjetno najslabši nastop, kar sem jih kadarkoli videla," je povedala Lewisova. "Ko je prišla na oder, je začela peti na plejbek, kar je bilo zelo očitno. To je poskušala skriti tako, da je skakala okrog po odru, si z mikrofonom prekrivala usta in si na obraz celo vlekla lase, da bi prikrila dejstvo, da poje na plejbek. Veliko ljudi je kar zapustilo koncert in vsi so govorili, kako zelo razočarani so."

Tudi kritik, ki je ocenjeval njen koncert, je skritiziral pevko. "Bile so težave z zvokom, njeno petje na plejbek je bilo boleče neusklajeno s predvajano glasbo in njenemu nastopu je manjkalo energije," kritiko povzema portal Fox News.

Preberite tudi: