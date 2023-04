Muskova nekdanja partnerica pri ustvarjanju glasbe ne nasprotuje umetni inteligenci

Hkrati je objavila zaslonsko fotografijo članka o pesmi Heart on My Sleeve, ki so jo ustvarili s pomočjo umetne inteligence. Ta simulira glasbo popzvezdnikov Draka in The Weeknda in je v zadnjih dneh burila duhove.

Grimes je še objavila, da si za vsako uspešno pesem, ustvarjeno z umetno inteligenco, ki uporablja njen glas, deli 50 odstotkov avtorskega honorarja. Dodala je, da gre za enak dogovor, kot velja za vse druge umetnike, s katerimi sodeluje.

Njeno razmerje z Muskom nima oznake

Grimes s pravim imenom Claire Elise Boucher ima dva otroka s podjetnikom in lastnikom Twitterja ter ustanoviteljem Tesle Elonom Muskom.

V pogovoru za revijo Vanity Fair je Grimes povedala, da za njeno razmerje z Muskom "ni nobene oznake". "Verjetno bi ga poimenovala moj fant, a sva zelo fluidna. Živiva v različnih hišah. Sva najboljša prijatelja. Ves čas sva v stiku," je še povedala glasbenica.