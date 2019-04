Madonnin novi album bo izšel junija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madame X bo 14. studijski album kraljice popa Madonne, ki je leta 2015 izdala zadnji album Rebel Heart. Na njem bo 15 pesmi, pri katerih so med drugim sodelovali ameriška raperja Quavo in Swae Lee ter brazilska pevka Anitta.

Na albumu tudi pesmi v španščini in portugalščini

V napovedi novega albuma na Instagramu je Madonna razkrila, da je Madame X "vohunka v hiši ljubezni", lahko tudi plesalka, profesorica, gospodinja, zapornica, mati, učiteljica, nuna, svetnica in prostitutka. Madame X potuje po svetu in ves čas menjuje identiteto. Z založbe Universal Music so sporočili, da je na glasbo vplivalo pevkino življenje v Lizboni zadnja leta.

Na albumu bodo pesmi v angleščini, španščini in portugalščini. Tudi Madonna je sporočila, da se je njen novi album rodil v Lizboni. "Tam sem našla osnovo in čarobni svet izjemnih glasbenikov, ki so podkrepili moje prepričanje, da ima glasba povezovalno moč ter da je duša univerzuma," je poudarila glasbenica.