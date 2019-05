Madonna v Tel Avivu: to bo najdražji evrovizijski nastop vseh časov

Madonna je prispela v Tel Aviv, kjer bo nastopila na finalu Evrovizije. Foto: Reuters

Čeprav je bilo že aprila potrjeno, da bo kot glasbena gostja na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije nastopila Madonna, je bilo v zadnjih dneh veliko govoric in ugibanj, ali se bo to res zgodilo.

Veliko je bilo namreč pozivov, naj bojkotira glasbeno prireditev, ker jo gosti Izrael. Te je zvezdnica zavrnila, češ da ne bo dopustila, da bi jo pri glasbenem ustvarjanju in nastopanju omejevala politika.

Nato so izraelski mediji poročali, da Madonna oziroma njeni predstavniki še niso podpisali pogodbe z izraelsko nacionalno televizijo Kan, ker naj bi se izkazalo, da bo njen nastop (še) dražji, kot je bilo sprva načrtovano. Prvotna ocena stroškov je bila namreč 1,2 milijona evrov, pozneje pa je znesek narasel na 1,8 milijona evrov.

Lani je v Izrael pripeljal Giro, zdaj pa še Madonno

Gre za najvišji znesek, ki ga bo za nastop na Evroviziji dobil glasbenik, račun pa bo poravnal telavivski podjetnik Sylvan Adams, 59-letni milijarder, ki se je pred tremi leti v Izrael priselil iz Kanade. Mimogrede, Adams je bil tudi tisti, ki je organizatorje Gira d'Italia prepričal, da so start in prve tri etape lanskega tekmovanja priredili v Izraelu.

Sylvan Adams, izraelsko-kanadski milijarder, ki bo poravnal račun za Madonnin nastop. Foto: Getty Images

Kakor koli že, milijarder se je očitno odločil, da bo poravnal tudi višji račun, Madonna pa je po poročanju izraelskih medijev že v četrtek prispela v Tel Aviv. Prav tako v četrtek so z evropske radiodifuzne zveze (EBU) potrdili, da so z zvezdnico dosegli dogovor o nastopu. "Zelo smo veseli, da lahko potrdimo, da smo z Madonno dosegli dogovor in da bo v velikem finalu nastopila z dvema skladbama," je sporočil predstavnik EBU Jon Ola Sand, "mislim, da bo Madonnino gostovanje na največji zabavni prireditvi na svetu pravi posladek za oboževalce in gledalce."

S seboj je pripeljala 135 ljudi in 30 ton opreme

Zvezdnico so sicer takoj po prihodu v Tel Aviv odpeljali v tamkajšnji luksuzni hotel Dan, kjer so zanjo rezervirali celotno nadstropje, njena edina želja pa je bila, da je v sobah sveže cvetje, poročajo izraelski tabloidi. S pevko je v Tel Aviv prispela kar 135-članska ekipa, ki skrbi za njen nastop, prav tako so s seboj pripeljali 30 ton dodatne opreme. Na odru jo bo spremljalo 25 profesionalnih plesalcev, 40 spremljevalnih pevcev, za nastop ima tudi lastnega režiserja, scenografa in, jasno, koreografa.

