Pop zvezdnik Justin Bieber je družbi Hipgnosis Songs Capital za približno 200 milijonov dolarjev prodal svoj delež založniških in snemalnih pravic, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP družba sporočila v torek. Gre za najnovejšo pogodbo iz avtorskih pravic v glasbeni industriji.

O prodaji se je govorilo že nekaj tednov, 28-letni kanadski pevec pa se je pridružil glasbenikom, ki so to storili nedavno. Družba pogojev posla sicer ni razkrila, vir blizu AFP pa je povedal, da je bil vreden okrog 200 milijonov dolarjev.

Velik delež svojih pravic so že prodali nekateri sodobni zvezdniki, kot sta Justin Timberlake in Shakira, ki sta prav tako sklenila dogovor z družbo Hipgnosis, vendar je bila ta poteza opažena večinoma pri glasbenikih starejše generacije, kot sta Bob Dylan in Bruce Springsteen. Zadnji je svoj katalog prodal Sonyju za približno pol milijarde dolarjev.

Kot poroča AFP, veljajo visoki zneski za "varno stavo" tako za starejše glasbenike, ki urejajo svoje finance, kot za vlagatelje, ki lahko računajo na stalne donose iz glasbe, ki je že prestala test časa, in na uspešnost pretočnega predvajanja.

Pridobili založniške pravice za njegovih 290 skladb

Katalogi mlajših izvajalcev veljajo za bolj tvegano področje, vendar pa je Bieber med najbolje prodajanimi umetniki vseh časov. Hipgnosis ima zdaj njegov delež v nekaterih največjih uspešnicah 21. stoletja, kot sta Baby in Sorry.

Hipgnosis Songs Capital je milijardo dolarjev vredno podjetje ameriške družbe Blackstone in britanske družbe Hipgnosis Song Management. Iz Hipgnosisa so sporočili, da so pridobili Bieberjeve založniške pravice za vso njegovo glasbo, ki je izšla pred 31. decembrom 2021, skupaj za 290 skladb.

Bieber prodal že več kot 150 milijonov posnetkov

Z njegovim katalogom bo sicer še naprej upravljala njegova domača družba Universal, je povedal še en vir blizu posla, ki si še vedno lasti tudi njegove izvirne posnetke. Hipgnosis je tako prevzel glasbenikov delež iz sorodnih pravic, po katerem njihov lastnik prejme plačilo vsakič, ko se skladba javno predvaja.

Bieber je, potem ko so ga kot najstnika odkrili na YouTubu, hitro dosegel svetovno slavo in prodal več kot 150 milijonov posnetkov. Osem njegovih plošč je zasedlo prvo mesto na Billboardovi lestvici najboljših albumov, njegove pesmi pa so samo na Spotifyu zabeležile več kot 32 milijard predvajanj.